俄羅斯烏克蘭緊張 土耳其希臘領導人罕見會晤

關係不睦的希臘總理米佐塔基斯(右)與土耳其總統厄多安，13日罕見會面。(美聯社)

土耳其、希臘兩個關係不睦的鄰國領導人今天在伊斯坦堡進行會晤。值俄羅斯 侵略烏克蘭 之際，雙方強調安卡拉和雅典在建構歐洲安全方面負有特殊責任。

希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）今天下午與土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）在伊斯坦堡共進午餐，這是關係不睦兩鄰國領導人罕見之舉。雙方尤其在海上邊界、能源、愛琴海諸島地位和移民等議題上存在矛盾。

烏克蘭衝突越演越烈，嚴重程度遠遠超越安卡拉和雅典間長期緊張關係，厄多安和米佐塔基斯於此刻進行會商，受到矚目。

土耳其總統府通訊署在聲明中指出，兩人商討雙邊關係、國際局勢，以及俄羅斯侵略烏克蘭等議題。儘管存在歧見，兩位領導人同意保持溝通管道暢通、改善雙邊關係。

厄多強調，相信雙方將採行有關作法解決愛琴海、少數民族、反恐倡議、非法移民 等問題，為雙邊關係「翻開新頁」。

安卡拉尋求扮演調解衝突的角色，以確立區域地位。俄羅斯外長拉夫洛夫（Sergey Lavrov）與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）10日在土耳其進行俄羅斯侵略烏克蘭以來首場高層談判。不過會談以失敗收場，沒能達成停火協議。

土、希在名義上雖然是北大西洋公約組織（NATO）盟國，卻因對東地中海海上邊界各有主張，導致關係緊繃。2020年夏季，土耳其在希臘和賽普勒斯主張的專屬經濟區進行能源探勘，導致局勢升溫，引發海軍對峙。土耳其還指控希臘違反國際協議，對愛琴島諸島進行軍事化。希臘後來則加速軍事現代化。

兩國官員2021年恢復中斷近5年、針對領土等爭端而召開的探索性談判，目的在為展開正式談判奠基。不過雙方在有關議題上沒有進展。

希臘指控土耳其違反與歐洲聯盟達成的協議，讓難民和尋求庇護者非法進入其國境；土耳其則就希臘當局將難民「驅回」的作法表達不滿。

與此同時，土、希在能源計畫方面進行合作，這包括一條穿越兩國輸送亞塞拜然天然氣到西歐的新建管線。這項計畫是歐洲致力降低對俄羅斯能源依賴其中一環。

兩國之前經歷了一段關係緊張階段。一般認為，今天領導人會談為促進雙方更緊密關係提供機會。