我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國警告 烏克蘭歷史遺跡面臨毀損危險

軍援烏克蘭 拜登授權再撥2億美元

聯合國警告 烏克蘭歷史遺跡面臨毀損危險

中央社布魯塞爾12日專電
基輔洞窟修道院（Kiev Pechersk Lavra）。Getty Images
基輔洞窟修道院（Kiev Pechersk Lavra）。Getty Images

聯合國教科文組織官員今天警告，隨著俄羅斯持續侵略，烏克蘭的重要歷史遺跡正面臨毀損危險。聯合國正與合作夥伴努力，蒐集烏國歷史遺跡的衛星圖像，以評估損失情況。

聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產中心主任阿索莫（Lazare Eloundou Assomo）今天表示，俄羅斯持續進攻烏克蘭，導致烏國的主要歷史遺跡正面臨被破壞甚至毀損的危險，其中一些遺址和紀念碑可追溯到11世紀。

阿索莫指出，烏克蘭博物館及文化景點若遭破壞，將危及歷史文物，憂慮將對烏國的文化帶來重大影響。

他說，目前UNESCO已將基輔的聖蘇菲雅大教堂及基輔洞窟修道院（Kiev Pechersk Lavra），列為優先保護對象，除與烏克蘭當局聯繫，使用「武力衝突受保護文化財產」的獨特藍盾標識標誌，以避免遭到故意毀損外，還與合作夥伴努力，蒐集相關歷史遺跡的衛星圖像，以評估損失情況。

自從俄羅斯入侵烏克蘭，UNESCO立即發表聲明，指俄羅斯的行動侵犯了烏克蘭領土和主權完整，呼籲各方尊重國際人道法，並防止各類型文化遺產遭破壞。

根據UNESCO說明，基輔的聖蘇菲雅大教堂設計可與君士坦丁堡的聖蘇菲雅教堂媲美，象徵著「新君士坦丁堡」，而基輔洞窟修道院對東正教思想在17世紀至19世紀的傳播做出貢獻。

烏克蘭 俄羅斯 聯合國

上一則

烏克蘭總統：莫斯科採取根本不同談判作法

下一則

凱特不會忘梅根怎麼「欺負」她 以後只當假面好妯娌？

延伸閱讀

俄軍持續朝基輔進逼 港市馬立波遭圍困

俄軍持續朝基輔進逼 港市馬立波遭圍困
褲袋要勒更緊了 聯合國：俄烏戰事恐讓糧價再漲20%

褲袋要勒更緊了 聯合國：俄烏戰事恐讓糧價再漲20%
華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇

華碩遭烏克蘭點名「制俄」：烏國人命取決於您的選擇
開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里

開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里

熱門新聞

在烏克蘭基輔車站，抱著孩子的人們搶著登上前往利維夫的火車。美聯社

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

2022-03-07 10:31
烏克蘭城市馬立波遭受俄軍砲擊後，一片殘破。 (美聯社)

烏克蘭經濟顧問：千億美元資產被毀 只有中國得利

2022-03-11 12:25
杜拜一景。 美聯社

俄羅斯富人躲避制裁 紛紛逃往這個國家

2022-03-10 07:28
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。（路透）

中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

2022-03-10 18:39
南韓迎來新任總統「政壇素人」尹錫悅。（路透）

南韓準總統尹錫悅嫩妻遭起底 小12歲、顏值高但爭議多

2022-03-09 23:24
最大在野黨國民力量候選人尹錫悅以48.6%得票率篤定當選韓國總統。(美聯社)

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

2022-03-09 14:32

超人氣

更多 >
成龍與南航空姐親密合照 女方：大哥要了我地址電話

成龍與南航空姐親密合照 女方：大哥要了我地址電話
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
斷開汪小菲？張穎穎「甩鍋」5嚴令：不選拋妻棄子的人

斷開汪小菲？張穎穎「甩鍋」5嚴令：不選拋妻棄子的人
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里

開戰Day17／英情資分析 俄軍距基輔市中心約25公里