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反戰俄國民眾離境避難 芬俄邊境湧入人潮

中央社斯德哥爾摩11日專電
連結聖彼得堡和赫爾辛基的快板號列車（Allegro），是目前俄國和歐盟國家間唯一仍營運的鐵路服務。（美聯社）
連結聖彼得堡和赫爾辛基的快板號列車（Allegro），是目前俄國和歐盟國家間唯一仍營運的鐵路服務。（美聯社）

俄羅斯入侵烏克蘭後遭到國際社會撻伐、制裁，反對戰爭又無力抗爭的俄國民眾紛紛湧入鄰近國家，躲避國際制裁後果以及普亭的獨裁統治。

芬蘭國家廣播公司（Yle）本月4日報導，眾多俄羅斯民眾經由聖彼得堡（St. Petersburg）直達芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）的高速鐵路進入芬蘭境內。

因為許多歐洲國家禁止俄羅斯班機進入領空，鐵路與長途巴士成了許多想進入歐洲的俄羅斯民眾僅存的離境方式。直通赫爾辛基的Allegro列車就成了俄羅斯民眾進入其他歐洲國家的最直接管道。

目前Allegro列車只提供芬蘭與俄羅斯公民搭乘，欲進入芬蘭的俄羅斯民眾必須持有申根簽證、有急迫的原因，如工作、求學或與家人團聚等，且須持有芬蘭政府承認的COVID-19疫苗護照才能入境。

近來局勢緊張，簽證取得更加困難，原則上，近日入境的俄羅斯民眾多數應是在芬蘭有連結或戰前已定居歐洲的人。

根據芬蘭國家廣播公司的報導，目前通往芬蘭方向的Allegro列車班次全開、載客人數爆滿，車票也水漲船高，而往俄羅斯方向的列車幾乎是空的。

然而，因戰爭在全球各地難以回國的俄羅斯旅客估計有2萬7千人，可能會在未來幾周經過芬蘭回到俄羅斯境內。

許多不同意這場戰爭的民眾選擇離開俄國，除此之外，也有人因為擔心普亭接下來將頒布戒嚴令、重回蘇維埃時代而離境。

接受芬蘭國家廣播公司採訪的俄國民眾波利索娃（Olga Borisovna）表示，她想要過和平、舒服的生活，在俄羅斯，人們已經分不清真假，政府說的是一套、事實卻又是另一套，這是最大的問題。

與家人定居巴黎的俄國人柏洛夫（Alex Perov）則表示，他完全反對這場戰爭，情況每況愈下，短期之內、在俄羅斯有改變前他不打算回國。

米哈伊爾（Mikhail）在歐洲工作，也是選擇離開俄羅斯的俄國人，他說，這場戰爭是悲劇，令人無言以對。很多俄羅斯人有親戚在烏克蘭，他的親人也來自烏克蘭，現在他感到很沒有安全感，也看不到未來。

根據俄國一項獨立的人權報導計畫OVD-INFO統計，2月24日戰爭爆發後，在俄國境內因為反戰抗議遭到逮捕的人已達到13919人。

芬蘭政府在9日歐盟宣布禁止出口科技產品到俄羅斯後，當天晚間禁止上百輛俄羅斯列車行駛，進行全面檢查。

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