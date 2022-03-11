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能攜帶多彈頭 北韓將試射怪物飛彈

中央社首爾11日綜合外電報導
北韓今年以來軍事動作頻頻，美國政府今天證實，北韓最近兩次試射的都是還在開發階段的新型洲際彈道飛彈。圖為南韓民眾在看電視新聞。歐新社
北韓今年以來軍事動作頻頻，美國政府今天證實，北韓最近兩次試射的都是還在開發階段的新型洲際彈道飛彈。圖為南韓民眾在看電視新聞。歐新社

分析人士表示，北韓一直在利用衛星作為托詞，測試一款「怪物」飛彈的某些部分，北韓正準備在其國內重要周年紀念日前，進行一次破壞制裁的飛彈試射。

今年迄今為止，平壤已進行了創紀錄9次武器測試，在專家看來，這是為了將北韓領導人金正恩列出的一連串戰略武器清單逐一實現。

優先項目是一款能攜帶多枚彈頭的「火星-17型」（Hwasong-17）洲際彈道飛彈（ICBM），又被稱為「怪物飛彈」，2020年10月，這款飛彈首次在閱兵中亮相。

火星-17未曾試射過，但華盛頓昨天表示，平壤最近將其偽裝成衛星，對其部分進行了測試。

北韓一直遵守一項自我設定的暫停測試長程及核子武器措施，但因談判陷入停頓且制裁仍在實施，平壤似乎就要毀棄這一作法。

美國安全分析家潘達（Ankit Panda）表示：「我認為暫停措施已差不多結束。我們應預期會看到ICBM恢復試射。」

他說，2月27日和3月5日北韓宣稱對所謂「偵察衛星」組件進行測試，可能跟火星-17有關，有可能是「攜帶和運載多枚彈頭」技術。

他說：「北韓過去從未展示過後者的能力，即使它曾3度試射射程可抵達美國的洲際彈道飛彈。」

北韓決心重新測試洲際彈道飛彈，正值該地區處於敏感微妙時刻，南韓剛選出一位鷹派新總統尹錫悅。

尹錫悅曾威脅平壤，會採取先發制人攻擊，並承諾將會 告訴「壞孩子」（rude boy）金正恩守規矩。在鴿派總統文在寅執政5年後，預料尹錫悅將會對北韓採取強硬立場。

北韓 平壤 火星

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