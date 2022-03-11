逃過海嘯再遇核災 福島縣民談生死抉擇餘悸猶存

福島縣相馬市民小幡廣宣在相馬市傳承鎮魂祈念館講述11年前311大地震後與家人逃過浩劫的經歷。中央社

「我不太信神，但看到這光景，我相信真的有神明。」福島縣相馬市民小幡廣宣在相馬市傳承鎮魂祈念館講述11年前311大地震 後與家人劫後餘生的經歷。

45歲的小幡廣宣是一家建設公司社長，2個多月前對著來訪的記者講述2011年3月11日的親身經歷。

他說，發生大地震後不久，他立刻從工地趕回位於海邊的家，看到父母、妻子及兒子都平安，於是開車朝南相馬市的工地前行，去確認員工是否安全。

塞在車陣中，他從車上電視得知可能會有10公尺高的海嘯侵襲相馬市，一般的防波堤約7、8公尺高，海嘯浪高10公尺的話，勢必會漫過防波堤而來。他內心掙扎究竟要前進南相馬市還是返家，後來，心中天秤向返家這方微傾。在家中的妻子則說，不可能有10公尺高的海嘯來襲，但他堅持就當作避難演習，要求家人去避難所。

他的妻子原本不答應，但小幡心想：「我這個做老公的總不能輸給老婆」，堅持帶著妻小前往位於高處的避難所。到了避難所聽到周邊有人發出悲鳴，他轉頭一看，見到雷霆萬鈞的海嘯衝擊房舍、汽車 等，心想：「一切都完了。」

小幡前往市公所詢問是否能幫上忙，市公所希望他能在隔天黎明前調度機械，協助清理家園。他一夜難眠後聽到有人說他位於海邊約100公尺處的3層樓透天厝沒被海嘯沖走，他返家一看，震驚不已：一片殘破的大地僅存一棟建築，那就是他的家。

在講述這段經歷時，小幡拿出大照片對媒體說：「我沒什麼宗教信仰，也不太信神，但看到這光景，真的覺得神明是存在的。可能是神明要我好好做事，才讓我保住小命。」

每年到了3月11日這一天，他的妻子都會說：「如果那時沒逃，我們可能都死了。」

小幡與家人逃過海嘯一劫，但緊接著面對福島第一核電廠核災。當時消息錯綜複雜，他聽說隔壁的南相馬市7、8萬居民全疏散到外地，於是到市公所詢問是否有必要逃難。

市公所職員告訴他，不久前有戴著防毒面罩的自衛隊員建議將相馬市民疏散到外地，但被市長以如此做會造成人心惶惶為由阻止，不打算疏散市民，小幡於是決定留下，協助清除瓦礫堆。

相馬市距離福島第一核電廠僅約50多公里。當時原本有很多自衛隊員、媒體記者全一溜煙不見人影，只剩下建設公司人員及消防人員還在清除瓦礫。小幡邊清掃邊想，不知輻射究竟會對身體帶來什麼傷害，或許自己會死，恐懼襲上心頭。

不過，想到兒子才3歲，他於是決定要妻子於3月18日帶著兒子去秋田縣阿姨家借住。但他的妻子當晚想到公婆、丈夫在福島生死交關，自己根本吃不下，希望回家與丈夫同甘共苦。夫妻倆商量後，小幡決定把妻小帶回南相馬市，夫妻倆約定，往後回顧這段日子都不要對當下做的決定後悔。

小幡笑著對記者說，震災起初的一個月真的很難捱，但過了一個月覺得不會死，一切還好，（輻射）似乎不會產生「立即」的影響。所謂「立即」，也不知是2年、3年抑或是5年，但知道不會立即死亡，內心卸下一顆大石頭。

他心想，有了做生死抉擇的經歷，即使震災5年後會死也無所謂了。

福島縣相馬市傳承鎮魂祈念館位於太平洋沿岸，2015年4月開館。館內描述311震災前後的市鎮圖與影片，盼世人記取震災教訓。中央社

談到台灣在311大地震後對日本大力馳援，小幡很感謝。

他說，台日同樣有很多天災問題，人類終究無法戰勝大自然，患難相扶持才能存活，「在最艱困的時候知道有人想幫你，那是一大慰藉」。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 發生前，小幡曾旅遊台灣，覺得台灣很熱鬧、有自己的傳統文化，是個好地方。

福島縣相馬市傳承鎮魂祈念館位於太平洋沿岸，2011年3月11日大地震及地震引起的海嘯，造成458名市民罹難。館內有記載大震災前後的文物，館外設有慰靈碑。中央社

他說，相馬市仍在進行災後重建，已看不出曾被海嘯侵襲的痕跡，但福島縣仍面臨核電廠污水處理問題、蒙受污名、人口減少等問題。

為了找回福島的驕傲，小幡與友人於2015年合辦「相馬食通信」型錄雜誌，宣傳故鄉相馬市的物產。有空時就到相馬市傳承鎮魂祈念館講述這一段永生難忘的311經歷。