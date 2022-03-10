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北韓1周2度試射洲際飛彈 美將祭制裁

中央社／華盛頓10日專電
北韓時間2月27日上午疑似發射一枚彈道飛彈。（Getty Images）
北韓時間2月27日上午疑似發射一枚彈道飛彈。（Getty Images）

美國資深官員今天表示，北韓近來兩次試射飛彈目的是在進行全面測試前，試驗新型洲際彈道飛彈系統。美國明天將祭出新制裁，以阻礙北韓武器發展計畫。

美方資深官員今天在電話簡報中表示，經過仔細分析，北韓2月26日與3月4日這兩次彈道飛彈測試涉及正在開發的新洲際彈道飛彈系統，這是「需要全球團結因應的嚴重升級」。這系統最初是在2020年10月10日北韓勞動黨閱兵期間曝光。

但與2017年的三次洲際彈道飛彈測試不同，資深官員指出，這兩次測試並未展現射程或能力，可能是在未來全面測試前測試這一系統。他也警告，北韓可能會將未來的測試偽裝成衛星發射。

這位官員表示，美國財政部明天將宣布新一波制裁行動，防止北韓獲得外國技術以協助武器發展計畫。美國印太司令部已下令加強在黃海的情報監控與偵測，並加強美國在區域的彈道飛彈防禦部隊戰備。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）隨後發布聲明表示，美國公開披露這些訊息並與其他盟國和夥伴分享，因為國際社會必須團結一致反對北韓進一步發展這類武器。美國強烈譴責試射行為是公然違反聯合國安全理事會決議，不必要地加劇緊張局勢，並可能破壞區域安全局勢。

在美國公布這項訊息前，南韓才剛完成總統大選，最大在野黨國民力量候選人尹錫悅以些微差距當選總統。外界預期尹錫悅將優先強化美韓同盟關係，總統拜登（Joe Biden）昨天在得知選舉結果後已致電祝賀。

北韓 彈道飛彈 拜登

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