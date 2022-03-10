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中風？普亭走路「右半邊僵直」 專家分析：殺手本能

聯合新聞網 / 綜合報導
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。（路透）
俄國總統普亭（Vladimir Putin）。（路透）

俄羅斯進攻烏克蘭，戰情發展與兩國元首交鋒過程使國際高度關注。俄國總統普亭近日曝光率大增，但他卻被發現走路時左手臂自然擺動，「右手卻始終保持僵直狀態」引起揣測，是不是普亭中風了？

外界猜測普亭右臂不自然的僵直狀態恐怕是中風或帕金森氏症跡象；然而，過去「NBC News」就曾報導揭露，根據荷蘭研究人員2015年發布於「英國醫學期刊」的分析結論，普亭長年接受前蘇聯國家安全委員會（KGB）的「殺手訓練」，因此右臂僵直的不自然狀態應是他的「本能反應」。

根據「維基百科」，普亭1975年加入KGB、接受培訓，直至1990年初辭去相關職務，期間長達約15年。普亭沉迷柔道，勤練俄羅斯傳統防身術「桑搏」（са́мбо），具備黑帶六段成績，硬漢形象深植人心。

奈梅亨大學（Radboud University）神經學教授布盧姆（Bastiaan Bloem）與其團隊早於2015年注意普亭的不自然步伐，透過長期觀察YouTube上與普亭相關的影片，他們認為「普亭過去在KGB進行特務訓練時，被指示將武器放在靠近胸部右側，只靠另一側，通常是左側前進，此舉可在迎敵時更快拔出槍枝」。

研究團隊表示，這種新的步法型態被命名為「槍手步法」，此行為應是在KGB受訓期間或受其他形式武器訓練時引發。

普亭 中風 俄羅斯

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