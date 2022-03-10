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民心思變 南韓總統當選人尹錫悅上位 揚言追查文在寅

編譯王巧文、葉亭均、張佑生／綜合報導
南韓總統當選人尹錫悅在「國民力量黨」中央黨部前向支持者揮手致意。（Getty Images）
南韓總統當選人尹錫悅在「國民力量黨」中央黨部前向支持者揮手致意。（Getty Images）

曾偵辦前總統朴槿惠閨密案的南韓前檢察總長尹錫悅，選在文在寅任期將屆時高調請辭，旋即宣布參選總統，支持度一路扶搖直上。與其說是其個人魅力，不如說是民心思變。

尹錫悅去年3月高呼「無法坐視韓國憲法精神與法治體系繼續崩壞」，宣布請辭檢察總長獲准後，南韓各界就猜測他可能從政。果不其然在三個多月後，尹錫悅正式宣布參選，打著維護民主法治及世代公平價值的旗幟，瞄準爭取不滿現任政府「專制壟斷」的選民支持。

1960年生的尹錫悅出生於書香世家，父親是延世大學統計學教授，母親在結婚前也任教於梨花女子大學，他也在1979年考上南韓第一學府首爾大學法律系，但因司法考試不順利，相當晚才取得檢察官資格，甚至同學都已經當上檢察總長，他才從基層幹起，在年齡、階級分明的檢察體系中相當少見。

檢察體系出身的尹錫悅過去形象剛直，從在學期間表現就可見一斑，他在首爾大學法律系的同窗接受媒體訪問時回憶，尹錫悅曾在一場光州民主化運動鎮壓的相關模擬審判中，以模擬檢察官身分，大膽要求判處時任總統全斗煥死刑，之後還因此好一陣子都在江原道避風頭。

好不容易取得檢察官資格的尹錫悅，在擔任檢察官初期就因調查貪腐案件與內閣意見相左，2013年又因主導調查國家情報局涉入操縱輿論案件，被以疏漏向上級報告為由降職下放地方高檢署擔任一般檢察官。當時在保守派執政下，認識他的人都說，在政黨輪替前尹錫悅恐怕很難再受重用。

不過，前總統朴槿惠在2016年爆出閨密干政案，遭彈劾下台，進步派總統文在寅上台後，立刻任命尹錫悅為首爾中央地方檢察廳檢察長，指揮調查李明博及朴槿惠政府貪腐案；尹錫悅之後又獲升任檢察總長，但在去年因與法務部長秋美愛矛盾激化而請辭。

過去在保守派執政時不得志的尹錫悅與進步派政府決裂後，沒多久就決定與同樣尋求政黨輪替的保守派在野黨國民力量合作。

但在決定參選後，尹錫悅不僅因缺乏從政經驗及多次失言遭質疑，之後又連續爆出涉嫌以刑事起訴干預選舉、信仰巫術，以及家人學歷造假、詐騙等醜聞；他的改革人設一度崩壞，加上與國民力量黨代表李俊錫內鬨，導致支持度一度大跌。

但在國民力量陣營火速修復裂痕後，尹錫悅支持度又再次回升，觀察支持率變動，尹錫悅與民調排名第三的國民之黨候選人安哲秀支持度幾乎是成對稱變化，也就是說，兩人支持者主要來自反對執政黨共同民主黨、希望政黨輪替的族群，而非忠於候選人本身或代表政黨的支持者。安哲秀在民調封關後宣布棄選，支持尹錫悅，在野陣營完成整合。

在房價及物價飆升的經濟壓力下，南韓民眾對現任政府的不滿與日俱增，民調結果顯示，支持政黨輪替的比例一直維持過半以上，這才是在野黨候選人獲得支持的主要原因。

檢察官 南韓 民調

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