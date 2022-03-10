民心思變 南韓總統當選人尹錫悅上位 揚言追查文在寅

南韓總統當選人尹錫悅在「國民力量黨」中央黨部前向支持者揮手致意。（Getty Images）

曾偵辦前總統朴槿惠閨密案的南韓 前檢察總長尹錫悅，選在文在寅任期將屆時高調請辭，旋即宣布參選總統，支持度一路扶搖直上。與其說是其個人魅力，不如說是民心思變。

尹錫悅去年3月高呼「無法坐視韓國憲法精神與法治體系繼續崩壞」，宣布請辭檢察總長獲准後，南韓各界就猜測他可能從政。果不其然在三個多月後，尹錫悅正式宣布參選，打著維護民主法治及世代公平價值的旗幟，瞄準爭取不滿現任政府「專制壟斷」的選民支持。

1960年生的尹錫悅出生於書香世家，父親是延世大學統計學教授，母親在結婚前也任教於梨花女子大學，他也在1979年考上南韓第一學府首爾大學法律系，但因司法考試不順利，相當晚才取得檢察官 資格，甚至同學都已經當上檢察總長，他才從基層幹起，在年齡、階級分明的檢察體系中相當少見。

檢察體系出身的尹錫悅過去形象剛直，從在學期間表現就可見一斑，他在首爾大學法律系的同窗接受媒體訪問時回憶，尹錫悅曾在一場光州民主化運動鎮壓的相關模擬審判中，以模擬檢察官身分，大膽要求判處時任總統全斗煥死刑，之後還因此好一陣子都在江原道避風頭。

好不容易取得檢察官資格的尹錫悅，在擔任檢察官初期就因調查貪腐案件與內閣意見相左，2013年又因主導調查國家情報局涉入操縱輿論案件，被以疏漏向上級報告為由降職下放地方高檢署擔任一般檢察官。當時在保守派執政下，認識他的人都說，在政黨輪替前尹錫悅恐怕很難再受重用。

不過，前總統朴槿惠在2016年爆出閨密干政案，遭彈劾下台，進步派總統文在寅上台後，立刻任命尹錫悅為首爾中央地方檢察廳檢察長，指揮調查李明博及朴槿惠政府貪腐案；尹錫悅之後又獲升任檢察總長，但在去年因與法務部長秋美愛矛盾激化而請辭。

過去在保守派執政時不得志的尹錫悅與進步派政府決裂後，沒多久就決定與同樣尋求政黨輪替的保守派在野黨國民力量合作。

但在決定參選後，尹錫悅不僅因缺乏從政經驗及多次失言遭質疑，之後又連續爆出涉嫌以刑事起訴干預選舉、信仰巫術，以及家人學歷造假、詐騙等醜聞；他的改革人設一度崩壞，加上與國民力量黨代表李俊錫內鬨，導致支持度一度大跌。

但在國民力量陣營火速修復裂痕後，尹錫悅支持度又再次回升，觀察支持率變動，尹錫悅與民調 排名第三的國民之黨候選人安哲秀支持度幾乎是成對稱變化，也就是說，兩人支持者主要來自反對執政黨共同民主黨、希望政黨輪替的族群，而非忠於候選人本身或代表政黨的支持者。安哲秀在民調封關後宣布棄選，支持尹錫悅，在野陣營完成整合。

在房價及物價飆升的經濟壓力下，南韓民眾對現任政府的不滿與日俱增，民調結果顯示，支持政黨輪替的比例一直維持過半以上，這才是在野黨候選人獲得支持的主要原因。