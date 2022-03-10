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尹錫悅靠著這群人幫助登上南韓總統大位

編譯易起宇／綜合外電
南韓總統當選人尹錫悅靠著強大幕後團隊登上總統大位。 路透
南韓總統當選人尹錫悅靠著強大幕後團隊登上總統大位。 路透

在尹錫悅當選南韓總統的背後，這些人居功厥偉，包括他的知心密友、競選活動幹部、國會議員、前朝政府官員，以及檢察系統和學術界的人士。

韓聯社報導，與尹錫悅關係最要好的一群知交，就是和他同屬國民力量黨（PPP）的國會議員權性東、張濟元和尹漢洪。權性東是四屆國會議員，和尹錫悅從小就是至交，兩人都是1960年出生，並在進入政壇前都擔任過檢察官

權性東擔任尹錫悅競選團隊的幕僚長及PPP幹事長，在整個選戰中主導尹錫悅的競選基調及節奏，直到他今年稍早因國民力量黨內部分歧而辭職為止。

張濟元是尹錫悅核心圈子的第二號人物，據傳在尹錫悅獲黨內提名後原本將擔任尹錫悅的競選幕僚長，但因為內部反彈，他宣布退出競選團隊，並從外部協助尹錫悅競選。他最大的戰功是在距離投票日僅剩六天時，促成了尹錫悅陣營和另一位在野黨總統候選人安哲秀陣營的整合。尹錫悅核心交友圈的第三把交椅尹漢洪，則從黨內初選開始一路與尹錫悅並肩作戰。

國會議員權寧世、前濟州道知事元喜龍和國民力量黨黨魁李俊錫，都在尹錫悅的競選委員會效力。權寧世是四屆國會議員，並從1月開始掌管尹錫悅的競選活動，他是去年夏季說服尹錫悅加入國民力量黨的關鍵人物。

元喜龍是尹錫悅在國民力量黨黨內初選時的競爭對手，但他後來擔任尹錫悅競選活動的政策團隊主管。

李俊錫是1月造成黨內動盪、進而動搖到尹錫悅競選活動的中心人物，但他之後靠著YouTube宣傳等獨特創意，為尹錫悅的勝選提供重大貢獻。他也被歸功為國民力量黨提升了對年輕人的吸引力，尤其是男性選民。

其他被認為與尹錫悅關係要好的國會議員，還包括五屆議員暨國會副發言人鄭鎮碩、五屆議員朱豪英和三屆議員金台鎬。他們三位已被視為可能的總理人選。

提名 投票 檢察官

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