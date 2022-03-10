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匈牙利國會選出史上首位女總統 5月10日上任

中央社布達佩斯10日綜合外電報導
44歲的諾瓦克是匈牙利有史以來最年輕的國家元首。Getty Images
44歲的諾瓦克是匈牙利有史以來最年輕的國家元首。Getty Images

匈牙利國會今天選出總理奧班（Viktor Orban）的親密盟友諾瓦克（Katalin Novak）出任總統。她也成為匈牙利有史以來的首位女總統。

諾瓦克表示，她的當選是女性的勝利。諾瓦克最近擔任的公職是家庭政策部長（minister for family policy）。

此外，她也一直是政府政策代言人，包括稅收減免，以及旨在鼓勵年輕家庭生育更多子女的措施。

在奧班的右翼「青年民主黨」（Fidesz）主導的國會中，諾瓦克以137票對51票當選僅具象徵意義的總統職位，擊敗反對黨挑戰者、經濟學家羅納（Peter Rona）。

諾瓦克在國會投票前的演說中表示：「我們深知話語的力量，但必要時我們也可以保持安靜並專注傾聽。一旦面對危險威脅，我們也會以超乎男性的勇氣，捍衛我們的家庭。」

44歲的諾瓦克是匈牙利有史以來最年輕的國家元首。

「這不僅是因為我想成為優秀的匈牙利總統，也是因為我是一名女性。」

諾瓦克稍早在社群媒體上傳一張她和丈夫以及三名子女的合照，並寫下：「我的家人和我在一起，對我來說意義重大。」

奧地利將於4月3日將舉行競爭激烈的國會選舉，自2010年掌權至今的總理奧班即將爭取第四任，屆時他恐面臨一場硬仗。

即將卸任的總統艾德（Janos Ader）是青年民主黨共同創辦人，他自2012年擔任總統至今，任期於5月10日屆滿，到時將由諾瓦克接任。

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