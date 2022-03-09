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俄羅斯在北方四島設經濟特區 外企免稅20年

記者蔡佩芳／綜合報導
俄羅斯總統普亭。(路透)
俄羅斯總統普亭。(路透)

俄羅斯總統普亭當地時間9日簽署一項稅法修正案，宣布在日俄仍有領土爭議的北方四島創立免稅特區，提供20年的免稅優遇。日媒分析，俄羅斯打算通過將北方四島設為經濟特區來吸引企業，並加強有效控制。此舉恐讓日俄關係進一步惡化。

NHK、產經新聞報導，根據該法律，對北方四島範圍內在俄羅斯政府註冊的外資公司，將免徵所得稅、財產稅、土地稅等，最長期限20年。

日本政府立場主張，日俄正推動在不損及雙方法律地位前提下，在北方四島開展共同經濟活動，俄羅斯此舉與雙方協議有衝突，已向俄方提出抗議。另一方面，俄羅斯此舉似乎也代表對日本制裁俄羅斯的抗議。 7日，日本已被俄羅斯列入不友善國家名單。

NHK指出，普亭政權此舉似將北方四島視為國土推動發展。產經分析，日俄關係極度惡化，日俄和平條約的談判的今後充滿變數。

去年7月，俄羅斯總理Mikhail Mishustin在視察擇捉島時，拋出設立經濟特區的構想，獲普亭支持，俄羅斯政府隨後起草法案，本月4日經俄羅斯參眾兩院通過。

北方四島又稱南千島群島，包括國後島、擇捉島、色丹島語、齒舞群島，二戰末期蘇聯占領四島，至今日俄雙方仍有領土爭議。

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