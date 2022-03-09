一文看懂南韓準總統「鐵面檢察官」尹錫悅要強硬抗北韓

南韓總統當選人尹錫悅。(路透)

南韓 總統大選結果出爐，曾任檢察總長的尹錫悅將從原本現任政府麾下的「鐵面檢察官」，一舉登上總統大位。

●打貪形象深植人心 反女權飽受批評

這位政治新手曾因不畏強權、強力調查前總統朴槿惠「閨密門」事件而受到公眾關注，豎立打擊貪腐的形象，然而他對北韓 的強硬立場引發一些爭議，再加上被外界視為反女權主義、在貧窮和烏克蘭危機議題欠缺敏感度的發言，因而飽受批評。

此外，欠缺議事經驗的尹錫悅將面臨由民主黨控制的國會嚴加檢視政策，接下來執政之路勢必極耗心力。

61歲的尹錫悅是大學教師之子，雖然對經濟學有強烈興趣，但因為父親鼓勵他讀法律，因而進入首爾國立大學研讀法律。

1980年時任總統全斗煥下令血腥鎮壓抗爭群眾、爆發光州事件時，他還參與一項諷刺當局的模擬審判，判決全斗煥終身監禁。為了逃避當局成罰，他在江陵市的母親娘家住了三個月。

1991年時，尹錫悅在嘗試九次後，通過國家律師資格考。他尹錫悅擔任檢察官時，因為調查前總統朴槿惠「閨密門」而廣為人知，以不畏強權和堅持原則的形象，被文在寅 政府認為能符合當局追求正義與法治的需求，因而獲延攬為檢察總長。

●揚言調查文在寅政府「根深柢固的邪惡」

然而，之後尹錫悅在調查文在寅親近人士時，與政府漸行漸遠，因而去職，各界也呼籲他披上國民力量戰袍，挑戰總統大位。

他競選總統時，與文在寅政府之間的摩擦也在2月再度浮上檯面。當時他向一家地方媒體表示，如果他當選，將對文在寅政府「根深柢固的邪惡」發動調查，之後文在寅抨擊尹錫悅做出「毫無根據」的指控。

尹錫悅在造勢活動時，也做出一連串爭議性十足的承諾，顯然是要瞄準保守派、以及20到30歲的年輕男性選民。

●矢言對北韓先發制人 外交新手讓人捏冷汗

南韓媒體曾報導，尹錫悅尤其受二戰時的英國首相邱吉爾啟發。反女權主義者的他已承諾「廢除女性家庭部」，主張韓國女性沒有遭受系統性的痛苦歧視，儘管有大量相反的證據。

在北韓問題上，他認為若北韓即將發動攻擊，應該預先攻擊北韓。尹錫悅形容平壤領導人金正恩是一個「粗魯的男孩」，並說一旦他獲勝，他將使金正恩「擺脫不好的狀態」（snap out of it）。

尹錫悅並承擴大在韓部署美國薩德飛彈系統，以嚇阻北韓侵略。然而外界認為，此舉可能引發鄰國中國大陸新一輪經濟報復的風險。

美國俄亥俄州大學政治學者Minseon Ku表示：「尹錫悅欠缺政治技巧將蔓延至外交政策領域。迄今，尹錫悅陣營「顯然就只是把美國共和黨總統言論中的外交政策措辭複製和貼上」。

尹錫悅主張以深化與美國的雙邊聯盟，做為南韓外交政策的骨幹；針對日本，他矢言修補雙方關係，追求共存的未來；面對中國大陸，他承諾升級雙邊關係，但也提到多數南韓人都不喜歡中國大陸。

尹錫悅也常因言論欠缺縝密思考而遭受抨擊，例如他曾讚揚全斗煥的政治領導。他還曾展示手掌上的「王」字後，遭批評太過迷信、依賴巫術。