我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首見貨輪離開俄羅斯港口 進入黑海…俄放行30貨船

舊金山3月11起 室內用餐無需提供接種證明

法國大選馬克宏支持度創新高 戰爭旗聚效應發酵

中央社╱巴黎9日電
專家分析，戰爭的「旗聚效應」發酵，剛宣布參選的總統馬克宏（圖）支持度近日飆破3成創新高。（路透）
專家分析，戰爭的「旗聚效應」發酵，剛宣布參選的總統馬克宏（圖）支持度近日飆破3成創新高。（路透）

法國大選倒數一個月，烏俄戰爭對選情影響巨大。專家分析，戰爭的「旗聚效應」發酵，剛宣布參選的總統馬克宏支持度近日已飆破三成創新高，以法國總統支持度而言相當罕見。

俄羅斯向烏克蘭發動攻擊兩週後，也在法國大選勢力板塊上產生影響。距離法國大選只剩一個月，任期即將屆滿的馬克宏卻因烏俄衝突中西方領袖的角色而意外受益。

根據民調機構Elabe為BFM電視台（BFM TV）和快訊週刊（L'Express）共同製作，並於昨晚公布的調查結果顯示，在正式宣布參選5天後，馬克宏第一輪的選民投票傾向就驟增了8.5%，飆升至33.5%。

破3成的支持度對法國總統這個職位而言極為罕見，特別是任期將屆滿的總統，已經接近1988年前總統密特朗（François Mitterrand）準備連任時第一輪投票的支持度34.1%。

自3月3日宣布參選後，馬克宏作為候選人採取低調策略，極少舉辦造勢活動，日前也宣布不參加候選人辯論。這樣的姿態讓反對者無法接受，但似乎在危機時期奏效，民眾紛紛表態支持。

法國公眾意見機構（IFOP）專家達比（Frederic Dabi）解釋，這就是所謂的「旗聚效應」（effet drapeau），即面臨戰爭或重大外交危機時，國家領導人能在短時間內獲得很高支持度，國內施政的批判也會同時因輿論焦點轉移而減少。

達比在BFM電視台政論節目中表示，因戰爭出現旗聚效應，又剛好出現在任期屆滿的總統身上，這在法國是前所未見的。

烏克蘭戰爭讓馬克宏位於國際第一線，他所有的會晤、通話都被媒體報導，而法國人也非常關切歐洲戰事。政治學家莫翰（Chloé Morin）在歐洲第一電台（Europe 1）訪問中表示，衝突有益於馬克宏，「因為他有其他競爭者所沒有的經驗，因為自上任以後，馬克宏的長項之一，便是在國際上體現法國利益的能力」。

目前支持度第二的是法國極右派「國民聯盟」（RN）領袖雷朋（Marine Le Pen），但她第一輪得票預測最近下滑兩個百分點，來到15%，與馬克宏相差高達18.5%。若雷朋與馬克宏進到第二輪對決，更可能因烏克蘭戰爭脈絡下蒼白的論述而顯得弱勢。

三度參選的極左派「不屈法國」（FI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）民調則緊追在後，以13%排名第三。由於日前左派初選贏家陶比拉（Christiane Taubira）宣布退選，因此分裂的左派開始傳出「棄保效應」，部分選民呼籲票投梅蘭雄，較有機會勝出。

之前聲勢頗旺的極右派名嘴澤穆爾（Eric Zemmour）與右派共同推選的巴黎區域委員會主席波克瑞斯（Valérie Pécresse）則雙雙滑落至第4與第5名。

澤穆爾因日前反對接收烏克蘭難民的言論，以及他曾為俄羅斯總統蒲亭說話而遭到批評；波克瑞斯則因一連串宣傳失利，並且部分選票與馬克宏重疊而難以翻身。

其餘左派候選人，包括生態黨（GE）候選人賈多（Yannick Jadot）、先前失言稱台灣屬於中國而遭砲轟的共產黨候選人魯塞（Fabien Roussel），以及巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）都選情低迷，支持率皆不到5%。

同一份民調指出，若進入第二輪，馬克宏無論對上誰，都可以輕易贏過對手，即使是最有勝算的雷朋，也會是61%比39%的差距。

法國總統大選將於4月10日與24日舉辦第一、二輪投票。

馬克宏 烏克蘭 投票

上一則

南韓變天…尹錫悅上台預示 對中國與北韓態度轉強硬

下一則

車諾比核電廠遭斷電釀二次核災？國際原子能總署回應了

延伸閱讀

不續挺普亭？習視訊馬克宏、蕭茲 「心痛」歐重燃戰火

不續挺普亭？習視訊馬克宏、蕭茲 「心痛」歐重燃戰火

馬克宏被普亭擺道？澄清：沒要求人道走廊只通俄國白俄

馬克宏被普亭擺道？澄清：沒要求人道走廊只通俄國白俄
馬克宏再熱線普亭 憂俄攻烏核電廠、歷史港市敖德薩

馬克宏再熱線普亭 憂俄攻烏核電廠、歷史港市敖德薩
馬克宏：憂俄軍即將轟炸敖德薩

馬克宏：憂俄軍即將轟炸敖德薩

熱門新聞

俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
在烏克蘭基輔車站，抱著孩子的人們搶著登上前往利維夫的火車。美聯社

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

2022-03-07 10:31
俄軍長約64公里的車隊在抵達烏克蘭首都基輔附近後，已經連續三天沒有再向前推進。截自Maxar

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

2022-03-03 21:33
白俄羅斯總統在會議上公開一張戰略地圖，意外洩露下一個遭入侵的國家。(取材自推特)

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

2022-03-03 09:43
新加坡一對夫妻終於盼到歐洲旅遊，42歲妻子卻在德國逝世。示意圖/Ingimage

星國夫婦因疫情忍兩年終遊歐 42歲妻竟莫名7天病逝異鄉

2022-03-04 18:15
俄國外長拉夫洛夫警告第三次世界大戰的風險。美聯社

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

2022-03-02 08:00

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶
韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招
紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人

紐約華男費城強暴女同事未遂 連捅母子三人