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南極外海酣睡逾百年 沉船「堅忍號」找到了

中央社約翰尼斯堡9日綜合外電報導
探險家今天宣布，史上最著名的沉船之一─英國夏克頓爵士（Ernest Shackleton）的堅忍號（Endurance）在沉沒逾1個多世紀後，已在南極洲外海被發現。 美聯社
探險家今天宣布，史上最著名的沉船之一─英國夏克頓爵士（Ernest Shackleton）的堅忍號（Endurance）在沉沒逾1個多世紀後，已在南極洲外海被發現。 美聯社

探險家今天宣布，史上最著名的沉船之一─英國夏克頓爵士（Ernest Shackleton）的堅忍號（Endurance）在沉沒逾1個多世紀後，已在南極洲外海被發現。

法新社報導，堅忍號現蹤地點位於威得爾海（Weddell Sea）海面下3008公尺處，與1915年遭浮冰緩慢擠壓的位置相距約6公里。

考察團勘查工作主任龐德（Mensun Bound）表示：「我們找到堅忍號的位置還拍了照，被自己好運氣弄到不知所措。」

「這是我目前為止看過狀態最好的木質失事船隻，船身直立，昂然挺立於海床上，完好無損，而且保存狀態絕佳。你甚至還能看到船尾的Endurance弧形字樣。」

這次考察行動是由福克蘭海上遺產信託（Falklands Maritime Heritage Trust）安排，團隊2月5日搭乘南非破冰船從開普敦（Cape Town）出發，希望在南半球夏季結束前找到堅忍號。

堅忍號曾參與夏克頓爵士1914至1917年的「大英帝國南極穿越探險」（Imperial Trans-Antarctic Expedition）活動，船上工作人員原本想成為第一批穿越南極陸地的人，但他們的三桅帆船不敵洶湧的威得爾海。

1915年1月，這艘木船在南極半島（Antarctic Peninsula）拉森冰棚（Larsen ice shelves）以東陷入浮冰陣中，日益被擠壓，10個月後沉沒。

然而夏克頓與他27個同伴靠著徒步與划著小艇，奇蹟般地逃生，使他這趟探險成為傳奇。

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