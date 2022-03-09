我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭指控俄國違反停火協議 空襲兒童及婦產科醫院

路透：北京要求國有煉油廠4月暫停出口汽油與柴油

波蘭願援助戰機 烏克蘭籲西方快做決定

中央社基輔/莫斯科9日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天呼籲西方強國，就波蘭提供烏克蘭戰機一事儘速做出決定。但俄羅斯當局警告，這將造成「潛在危險情況」。

澤倫斯基在社群媒體Telegram張貼影音說：「什麼時候會有決定？大家看，現在可是在打仗！我們再次請求各位儘快決定，把飛機送來吧。」

波蘭提議將一批蘇聯時期的米格-29戰鬥機，經由美軍在德國的蘭斯坦空軍基地（Ramstein Air Base）送往烏克蘭，同時由美方提供F-16戰鬥機給波蘭作為補償，但美方昨天拒絕了這項提議。

澤倫斯基說：「我們在媒體上看到，美國和波蘭討論了此事，但我們感到，波蘭的提議不被接受。我們沒時間等候媒體報導以及種種信號傳出，這不是乒乓球，這攸關人命。」

俄羅斯克里姆林宮表示，波蘭透過美軍空軍基地提供米格-29給烏克蘭，可能導致「危險情況」出現，因為俄軍正在烏克蘭持續向前推進。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）說：「這是非常有害且具有潛在危險性的情況。」

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）今天訪問奧地利首都維也納時表示，任何提供戰機給烏克蘭的決定，都必須由北約（NATO）全體會員國共同做出。

莫拉維茨奇在波蘭電視台播出的記者會上說：「我們並不同意自己提供戰機，因為這必須由北約全體決定。」

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

上一則

快看世界／砲火下基輔街頭 烏克蘭人搭露天廚房做飯

下一則

烏克蘭指控俄國違反停火協議 空襲兒童及婦產科醫院

延伸閱讀

「Z」成支持俄國標誌 烏克蘭：源於納粹符號、劍指總統

「Z」成支持俄國標誌 烏克蘭：源於納粹符號、劍指總統
烏克蘭總統幕僚長：澤倫斯基已躲過十幾次暗殺

烏克蘭總統幕僚長：澤倫斯基已躲過十幾次暗殺
無聲抗議 華府俄駐美使館街道立起「總統澤倫斯基路」路標

無聲抗議 華府俄駐美使館街道立起「總統澤倫斯基路」路標
人道走廊仍傳砲轟 烏12天逾200萬人逃離 半數是兒童

人道走廊仍傳砲轟 烏12天逾200萬人逃離 半數是兒童

熱門新聞

俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
在烏克蘭基輔車站，抱著孩子的人們搶著登上前往利維夫的火車。美聯社

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

2022-03-07 10:31
俄軍長約64公里的車隊在抵達烏克蘭首都基輔附近後，已經連續三天沒有再向前推進。截自Maxar

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

2022-03-03 21:33
白俄羅斯總統在會議上公開一張戰略地圖，意外洩露下一個遭入侵的國家。(取材自推特)

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

2022-03-03 09:43
俄國外長拉夫洛夫警告第三次世界大戰的風險。美聯社

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

2022-03-02 08:00
新加坡一對夫妻終於盼到歐洲旅遊，42歲妻子卻在德國逝世。示意圖/Ingimage

星國夫婦因疫情忍兩年終遊歐 42歲妻竟莫名7天病逝異鄉

2022-03-04 18:15

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜

「富比士」加州最富有的前十人 華裔也上榜
Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤

Omicron變種病毒亞種BA.2 紐約州現蹤
股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答

股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答
紐時刊文：習近平，你會怎麼選？

紐時刊文：習近平，你會怎麼選？