韓國總統大選超拉鋸 最終投票率77.1%

李在明（左）與尹錫悅（右）外交政策南轅北轍。（美聯社）

韓國今天舉行第20屆總統大選，最終投票 率達77.1%，較上屆大選投票率低0.1個百分點；兩大黨候選人得票率在電視台出口民調中差距不到一個百分點，最終結果仍難以預測。

韓國中央選舉管理委員會以投票截止的晚上7時30分掌握投票狀況，加計事前投票及海外僑民不在籍投票數，推算本屆總統大選最終投票率為77.1%，雖然事前投票率創下36.93%新高紀錄，但最終投票率仍較2017年總統大選時少0.1個百分點。

以地區來看，投票率最高的地區為光州81.5%，投票率最低的則是濟州的72.6%，首都首爾市投票率則為77.9%。

由韓國放送（廣播）協會與KBS、SBS、MBC等三大電視台組成的電視台聯合預測調查委員會（KEP），在投票截止同時公布出口調查結果，預測最大在野黨國民力量候選人尹錫悅將以48.4%得票率，打敗執政黨共同民主黨候選人李在明（47.8%）。

不過，JTBC電視台進行的出口民調結果則相反，預估李在明會以48.4%得票率，勝過尹錫悅的47.7%。正義黨候選人沈相奵的得票率皆預測落在2.5%。

截至晚上11時15分，開票 完成近2成，由李在明以49.9%小幅領先尹錫悅的46.9%，預期大約要到凌晨1時才會有比較明確的開票結果。

李在明及尹錫悅今天都在自家觀看開票，預期將在開票結果明朗化後前往設於國會的選情中心與黨內幹部一同觀看開票。