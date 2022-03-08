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「史上最難預測」南韓總統大選今投票 投票率或破8成

編譯徐榆涵／即時報導
南韓第20屆總統大選正式投票於當地時間9日上午6時正式開跑，民眾紛紛到投票所投下神聖的一票。(美聯社)
南韓第20屆總統大選正式投票於當地時間9日上午6時正式開跑，民眾紛紛到投票所投下神聖的一票。(美聯社)

南韓第20屆總統大選正式投票於當地時間9日上午6時正式開始，在4日和5日舉行的缺席投票率為36.93%，創下八年來新高，今日投票率是否能破八成廣受外界關注。

韓聯社報導，此次大選選民有4420萬人左右，一般選民可從早上6時開始至晚間6時，新冠確診者和隔離者可從晚間6時至7時半參加投票，開票結果可能要到首爾時間10日早上6時至7時才會出爐。

本屆大選最終投票率能否自1997年第15屆大選之後首次突破八成備受關注。第19屆大選最終投票率為77.2%。

依照南韓憲法規定，韓國總統任期為一屆5年，不得連任。南韓本屆大選競爭激烈，執政黨「共同民主黨」候選人李在明與「國民力量黨」候選人尹錫悅選前民調不相上下。

大選前幾日，民調支持率排在第三的中間派國民之黨候選人安哲秀於宣布退選，改為支持保守派代表尹錫悅。

南韓民調機構Realmeter於2日公開民調，尹錫悅以46.3%支持率小幅領先李在明的43.1%。另一家民調機構Ace Research公布的民調結果差距更小，尹錫悅及李在明支持度分別為44.6%和43.7%，差距僅0.9個百分點。韓媒此前更認為，這是南韓近年來最難預測的一場大選。

投票 民調 南韓

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