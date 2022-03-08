逾百萬烏克蘭難民湧入 波蘭社會成本加劇

烏克蘭難民在波蘭的接待中心暫作休息。(美聯社)

波蘭邊境管理局統計，逃到波蘭的烏克蘭 人已逾100萬人。波蘭政府提供烏克蘭難民生育津貼、免費醫療服務與大眾運輸等援助，但龐大難民潮嚴重影響波蘭的經濟與社會成本。

從俄羅斯 入侵烏克蘭開始，波蘭幣兌歐元不斷下挫，迄今跌幅達11%。

歐洲各國過去兩年均受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，實施封城令等措施，導致通貨膨脹，經濟蕭條。隨著染疫人數擴大，民眾開始出現群體免疫，如英國和北歐等國紛取消防疫規定，期盼經濟復甦。

未料俄烏戰爭爆發，歐洲再陷入困境，其中還包括如何處置烏克蘭難民的生活以及工作議題。

波蘭維圖爾納的東方研究中心（Ośrodka Studiów Wschodnich，OSW）副主任科農丘克 （Wojciech Konończuk） 說：「一場巨大的難民危機正在等著我們？這是俄羅斯總統普亭 （Vladimir Putin）的新目標。他想要打破歐洲秩序，製造巨大的社會緊張。 這是二戰後歐洲前所未有的。」

他並表示，普亭最初的目標，是迅速瓦解烏克蘭軍隊、控制烏克蘭和改變基輔政府，但目前尚未實現。於此同時，俄羅斯也給歐洲製造新問題，如此一來，普亭就可以對歐盟施加更大的壓力。讓西方政府對基輔施壓，使烏俄談判達成「共識」，即接受俄羅斯的條件。

科農丘克說：「烏克蘭難民問題可能超過敘利亞衝突的規模。敘利亞戰爭將400萬到500萬人驅逐。如果烏克蘭的戰爭繼續下去，我們每週接收100萬名來自烏克蘭的難民，這是一個任何國家都無法單獨處理的數字。」

從事移民工作25年的華沙大學教授杜世啻克（Marek Duszczyk）說：「我們越早了解波蘭無法獨自完成所有事情越好，這不僅對我們好，對那些逃到我們這裡尋求庇護的人也更好。」

科農丘克同意移民專家的觀點分析，波蘭將不得不考慮重新安置一些人，並建立一個國際基金來幫助難民。

儘管波蘭民眾有持久的同情心，但最初的熱情可能被疲勞與沉重的社會成本所取代。長期而言，更容易導致社會緊張。