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北韓軍艦追鐵船 6年來首度駛入南韓海域遭驅離

中央社首爾8日專電
南韓海軍向北韓巡邏艦發射「警告射擊」。示意圖。(美聯社)
南韓海軍向北韓巡邏艦發射「警告射擊」。示意圖。(美聯社)

南韓軍方今天上午發現一艘北韓鐵船越過北方界線，隨後有一艘北韓巡邏艦追逐這艘鐵船，巡邏艦遭南韓軍方警告射擊後離開，鐵船則被拘留。韓媒指，這是北韓巡邏艦自2016年以來首次入侵南韓海域。

南韓合同參謀本部表示，軍方上午9時左右在西北部海域白翎島一帶發現一艘長約10公尺的鐵船越過北方界線（NLL），進入南韓海域。軍方發現這艘鐵船接近界線時便喊話示警，但船隻仍在30多分鐘後越界，南韓軍方隨即進行第2次喊話示警。

同時，北韓巡邏艦也在追趕這艘南下船隻過程中越過北方界線，並無視南韓軍方再一次喊話示警，南韓軍方因此依指導方針警告射擊，一度越界約一公里的北韓巡邏艦才離開，共計在南韓海域停留約7分鐘。

韓聯社報導指出，雖然南韓軍方將這次北韓軍方巡邏艦越界歸因於突發狀況，但這是北韓巡邏艦自2016年以來首次入侵南韓海域，而且2018年兩韓簽訂軍事協議後，兩韓船艦或巡邏艦都停止在北方界線鄰近海域進行訓練。

北韓巡邏艦離開後，南韓軍方在北方界線以南5公里處拘捕從北韓南下的鐵船，11時42分左右牽引至白翎島進行調查。船上七人中有六人著軍裝，一人著便服，他們在被捕時表示是在搬家過程中誤入航線，並無歸順南韓的意願。

調查結果顯示，船上並未安裝導航系統，也未發現槍枝等武器。參與調查的人員透露，被捕的船員強力要求南韓軍方將他們送回北韓。軍方在確認他們無歸順意願後，將依相關程序將他們送回北韓。

對於是否就此事向北韓提出抗議，南韓合同參謀本部官員表示，事發當時已進行喊話及射擊示警，也兩度通報北韓相關狀況，軍方將持續關注北韓動向。

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