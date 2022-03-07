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高油價恐致滯脹 道指跌近800點

美官員：俄事先集結兵力攻入烏克蘭已近百分之百

俄烏小麥占全球出口30% 「戰爭已影響我們的麵包價格」

中新社／馬尼拉3月7日電 
菲律賓馬尼拉市民說，「戰爭已經影響了我們的麵包價格」。 （中新社）
菲律賓馬尼拉市民說，「戰爭已經影響了我們的麵包價格」。 （中新社）

3月7日中午，馬尼拉 CBD馬卡蒂商圈最大的生活超市裡，售貨員Jean在推廣該超市銷量第一的平民麵包GNDENIA。她說，經典包裝600克20片切片白吐司和全麥吐司，價格均從前日的69披索(1.32美元)漲價至72(1.38美元)披索。為了引顧客，當天買一包GNDENIA麵包贈送一袋咖啡。

這款進入菲政府貿工部生活必需品價格統計的麵包，是五年來第一次漲價。 　　

當天，該超市所有銷量第一的主要小麥製品價格全面上漲，其中上漲幅度最大的是義大利麵，經典包裝900克的售價從前日的88披索漲至95.2披索。800克包裝的MAYA麵粉經典款漲價3.75披索，達到79披索。

NISSIN經典款杯裝海鮮快食麵漲價1.6披索至18.6披索。

全菲知名連鎖麵包房BREAD TALK的單個麵包，平均漲價約3披索。 　　

在俄烏衝突持續膠著之際，3月7日芝加哥商品交易所小麥期貨價格連續第六個交易日漲停至每蒲式耳12.94美元，處於2008年全球糧食危機以來最高水平，並且接近歷史新高。 

事實上，早在俄烏衝突爆發前，全球小麥供應已經出現緊張態勢，因為多個主要小麥出口國的庫存下降。據國際榖物理事會（IGC）的數據顯示，截至2021/22年度末，在全球主要小麥出口地歐盟、俄羅斯、美國、加拿大、烏克蘭、阿根廷、澳大利亞和哈薩克斯坦的小麥期末庫存預計為5700萬噸，創下九年來的最低點。

烏克蘭和俄羅斯都是全球重要「糧倉」，兩國加起來佔全球小麥出口量的30%以上。

俄烏衝突爆發後，烏克蘭的主要港口已經關閉，對外物流和運輸聯系遭切斷；俄羅斯的糧食出口也可能因多國的制裁措施，以及不斷飈升的保險和貨運成本而受到抑制。業內預計，在戰爭影響下，烏克蘭今年作物收成也可能大幅減產。 　　

菲律賓麵包商公會(Philbaking)總裁約翰路·科阿（Johnlu Koa）表示：「菲律賓不生產小麥，我們只能從國外購買，這導致我們的價格很容易受全球價格的影響，就如同汽、柴油價格一樣。」

菲律賓是受西方飲食習慣影響很深的國家，小麥製品是重要主食。馬尼拉市民如何看待小麥等糧食漲價趨勢？3月7日，LANDMARK超市售貨員和市民說，新冠疫情以來，菲政府對生活必需品價格控制總體不錯，但他們對這次因俄烏衝突引起的小麥等糧食漲價，卻不抱價格回落的希望。「戰爭已經影響了我們的麵包價格」，一位正在等待付款的女士說。

烏克蘭 俄羅斯 哈薩克斯坦

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