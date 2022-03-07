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莫迪與普亭通話 建議與烏總統直接對談

中央社新德里7日專電
莫迪（Narendra Modi，左）今天與普亭（Vladimir Putin，右）通話，普亭簡報了俄烏談判的進展，而莫迪則對俄烏雙方同意談判表示歡迎，並希望談判將促成停火。圖為去年12月6日時兩人當時微笑握手。（Getty Images）
莫迪（Narendra Modi，左）今天與普亭（Vladimir Putin，右）通話，普亭簡報了俄烏談判的進展，而莫迪則對俄烏雙方同意談判表示歡迎，並希望談判將促成停火。圖為去年12月6日時兩人當時微笑握手。（Getty Images）

烏克蘭與俄羅斯雙方代表團進行和談之際，印度總理莫迪建議普亭直接與烏克蘭總統澤倫斯基對話，解決烏克蘭危機。

印度總理辦公室今天發布新聞稿表示，莫迪（Narendra Modi）今天與普亭（Vladimir Putin）通話，普亭簡報了俄烏談判的進展，而莫迪則對俄烏雙方同意談判表示歡迎，並希望談判將促成停火。

新聞稿說，莫迪建議普亭直接與烏克蘭總統澤倫斯基 （Volodymyr Zelenskyy）通話，這樣對促進和平的努力會大有助益。

自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，雙方代表團已進行2輪談判，俄烏雙方預定7日進行第3輪談判。

此外，印度外交部早前稱有700多名印度僑民和留學生受困於烏克蘭城市蘇梅（Sumy），莫迪在今天的通話中也就這些僑民的安危表示深切關心。

根據新聞稿，普亭告知莫迪俄羅斯設立人道走廊的相關政策，以讓平民安全疏散。

這是莫迪與普亭在俄羅斯進軍烏克蘭以來的第3次通話，為時50分鐘。

在與普亭通話之前，莫迪已先與澤倫斯基進行了約35分鐘的通話，印度政府未透露莫迪是否有為澤倫斯基向普亭傳達訊息。

印度早在冷戰時期就與當時的蘇維埃聯邦建立關係，如今印度已與俄羅斯成為「特殊、具特權的戰略夥伴」，印度有6成的外購軍事設備與技術是來自俄羅斯，有分析人士甚至說，沒有俄羅斯就沒有印度軍隊。

烏克蘭駐印度大使波里克哈（Igor Polikha）在2月下旬就曾公開表示，莫迪與普亭說得上話，希望他運用這樣的關係居中斡旋，勸說俄羅斯停止動武。

印度 普亭 烏克蘭

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