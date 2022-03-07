UNIQLO不關俄羅斯門市 稱不該剝奪人民基本需求

俄羅斯入侵烏克蘭後，西班牙服飾品牌ZARA和瑞典品牌H&M相繼關閉俄國門市，日本優衣庫（UNIQLO）卻維持營運。UNIQLO母公司今天表示，不該剝奪人民對「衣」的基本需求。路透

俄羅斯 入侵烏克蘭 後，西班牙服飾品牌ZARA和瑞典品牌H&M相繼關閉俄國 門市，日本優衣庫（UNIQLO）卻維持營運。UNIQLO母公司今天表示，不該剝奪人民對「衣」的基本需求。

法新社報導，經營UNIQLO的迅銷公司（Fast Retailing）創辦人柳井正表示，這場衝突不該剝奪俄國人民對衣服的需求，這是人類的基本需求。

柳井正發表聲明表示：「不應該有戰爭。每個國家都應該反戰。這次所有歐洲國家顯然都反對這場戰爭，並展現對烏克蘭的支持。任何想要分化這個世界的意圖，反而會強化團結。」

他並表示：「衣服是生活的必需品。俄羅斯人同樣也有生活的權利。」

UNIQLO在俄羅斯有49家門市。迅銷公司發言人表示，公司將持續密切注意情勢發展，但現階段沒有中止營運的計畫。

俄羅斯入侵烏克蘭，引發西方政府經濟制裁，越來越多大企業宣布暫停在俄羅斯營運。

ZARA母公司Inditex於5日宣布暫停在俄羅斯業務，關閉502家集團門市與網路商店服務。

公司發表聲明說：「基於當前情況，Inditex無法確保能在俄羅斯聯邦維持營運及其商務條件，因此決定暫時中止在俄國活動。」

瑞典的海恩斯莫里斯公司（H&M）也宣布暫停在俄羅斯營運，聲稱「對烏克蘭悲慘的情勢發展深感關切」，並與所有「遭遇苦難的民眾」站在一起。