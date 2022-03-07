我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

王毅：中方願與國際一起 為烏俄和談展開必要斡旋

俄嚴控輿論 抖音TikTok暫停俄羅斯直播和上傳服務

記者賴錦宏／綜合報導
俄烏局勢緊張，俄軍宣傳海報，要求所有軍人禁用抖音國際版。（推特照片）
俄烏局勢緊張，俄軍宣傳海報，要求所有軍人禁用抖音國際版。（推特照片）

中國短影音平台抖音國際版TikTok稱，正暫停其在俄羅斯應用程序上的新影音上傳和直播服務。

TikTok7日在推特上說：「鑑於俄羅斯新的假新聞法，我們別無選擇，只能暫停我們在俄羅斯的視頻直播和上傳服務，同時審查該法的安全影響，我們的應用內的消息服務不會受到影響。」「將繼續評估俄羅斯的情況，以確定何時可以全面恢復服務。」

TikTok發言人麥克奎德（Hilary McQuaide）說，俄羅斯的TikTok應用現在只支持「僅查看」模式，不會讓人們發布或查看新視頻或直播。她說，用戶仍然可以看到較舊的影音。

麥克奎德還說，之前一些在莫斯科、聖彼得堡和俄羅斯其他城市的抗議者會走上街頭譴責俄羅斯入侵並利用社交媒體平台進行宣傳。她稱，保護員工的安全是我們的首要任務，我們不想讓俄羅斯員工或用戶面臨嚴厲的刑事處罰。

據觀察者網報導，自俄烏開戰以來，俄羅斯多次指責部分西方媒體和政客大打輿論戰、釋放假消息。

3月4日，俄羅斯總統普亭簽署了一項俄羅斯聯邦刑法修正案。該法案規定，對散布有關俄羅斯軍人行為的虛假信息、詆譭俄羅斯武裝力量以及呼籲進行反俄制裁的行為進行懲罰。

當天早些時候，俄羅斯國家杜馬（議會下院）和俄羅斯聯邦委員會（議會上院）先後批准了上述修正案。俄羅斯《莫斯科時報》網站此前介紹稱，修正案規定，如偽造信息造成嚴重後果，相關人將處以10年至15年有期徒刑。

隨著俄烏局勢的不斷發展演進，目前臉書、推特、英國廣播公司等新聞網站在俄羅斯的報導活動都受到了不同程度的影響。多家新聞媒體也稱，他們將暫停在俄羅斯境內的工作，以判斷局勢發展。

俄羅斯 TikTok 推特

上一則

俄將台灣列為不友好國家 允許民眾用盧布償還敵國債務

下一則

俄烏第3輪談判登場 克宮列出停戰條件

延伸閱讀

福斯新聞：美國及盟友已與中國俄羅斯進入新冷戰

福斯新聞：美國及盟友已與中國俄羅斯進入新冷戰
VPN、收音機…國際媒體「道高一丈」突破俄封鎖 續傳消息

VPN、收音機…國際媒體「道高一丈」突破俄封鎖 續傳消息
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
體操／公開挺發動戰爭 俄羅斯小將胸前「Z」字惹怒全球

體操／公開挺發動戰爭 俄羅斯小將胸前「Z」字惹怒全球

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
俄國外長拉夫洛夫警告第三次世界大戰的風險。美聯社

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

2022-03-02 08:00
俄羅斯傳出襲擊紮波羅熱核電廠之際，烏克蘭總統澤倫斯基呼籲世界「立即採取行動」。Getty Images

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

2022-03-04 08:59
俄軍長約64公里的車隊在抵達烏克蘭首都基輔附近後，已經連續三天沒有再向前推進。截自Maxar

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

2022-03-03 21:33
白俄羅斯總統在會議上公開一張戰略地圖，意外洩露下一個遭入侵的國家。(取材自推特)

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

2022-03-03 09:43
一部手機顯示的訊息，是年輕的俄國士兵在臨死前與母親對話。（圖／取自facebook＠SecurSerUkraine）

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

2022-03-01 10:54

超人氣

更多 >
謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發

謝忻露點裸照外流 網路群組瘋狂轉發
影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

影／費城亞裔遭砍傷 37歲媽命危 2亞裔少年受傷

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機

烏克蘭全民皆兵 基輔婦人靠一罐醃黃瓜擊落俄軍無人機
開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡

開戰Day12／普亭又受挫 烏東親俄「斯巴達營」指揮官陣亡
川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄

川普又拋狂言：美軍機塗上中國國徽 假裝解放軍攻俄