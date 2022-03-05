北韓在南韓大選前試射飛彈 專家：有助執政黨選情

南韓首爾民眾3月5日在當地火車站觀看電視播放北韓試射飛彈新聞。(Getty Images)

距離南韓 總統大選僅剩四天，北韓 5日上午8時48分從首都平壤 西北近郊順安地區，疑似發射一枚中程彈道飛彈，這是北韓今年第九次試射飛彈。

南韓聯合參謀本部指出，這枚飛彈高度約560公里、射程約270公里。但日本東京當局初步估計，飛彈高度約547公里、射程約297公里，最後落入朝鮮半島和日本間的海域。

這次試射飛彈飛行數據與上月27日的相似，也是從順安地區發射。北韓沒有立即評論5日的試射。

南韓青瓦台5日上午緊急召開國家安全保障會議（NSC），敦促北韓「立即中止會額外提高緊張情勢的行動」，並承諾加強監測平壤當局核能和飛彈設施。

日本政府以此舉違反聯合國安理會決議為由，透過中國北京大使館向北韓抗議。日本防衛大臣岸信夫表示：「北韓在國際社會應對俄國侵烏，及北京冬季帕奧期間試射飛彈。我想重申，我們完全無法容忍這種狀況。」

美國印太司令部也發表聲明譴責發射，要求北韓自我克制，但稱這次試射「沒有對美國人員、領土和我們的盟友展現立即性威脅」，將持續監控局勢。

隨著美國拜登政府應對俄國侵烏，北韓這次試射飛彈可能為其製造更多問題，也可能對即將在3月9日進行總統大選的南韓產生連鎖反應。

南韓總統文在寅任內採取與北韓接觸政策。執政黨共同民主黨總統候選人李在明，大多傾向維持文在寅的北韓政策，與主張對北韓採取更具對抗立場的反對黨國民力量黨候選人尹錫悅，將角逐總統大位。

美國麻州塔夫茨大學北韓問題專家李晟允表示：「平壤當局的威脅姿態，其實有助不計代價呼籲和平的候選人，而非對抗金氏政權的候選人。」

李晟允說，這次飛彈試射可能提供李在明表述政策的機會，平壤當局抨擊持強硬態度的保守派候選人，因此選民應優先選擇以外交政策為先的候選人。