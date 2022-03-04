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北約拒設禁航區 澤倫斯基批「為進一步轟炸開綠燈」

編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭總統澤倫斯基4日抨擊北大西洋公約組織。（路透）
烏克蘭總統澤倫斯基4日抨擊北大西洋公約組織。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基4日譴責北大西洋公約組織（NATO）排除在烏國上空實施禁航區的決定，直指此舉替俄羅斯「進一步轟炸烏克蘭開了綠燈」。

CNN報導，澤倫斯基透過臉書發表講話時指出，「NATO刻意決定不要覆蓋烏克蘭上空。我們堅信，NATO國家已經營造出一套敘事，就是關閉烏克蘭上空將挑起俄羅斯對NATO的直接攻擊。這是懦弱又內心缺乏安全感的人們在自我催眠，無視於他們其實擁有比我們強大很多倍的武器」。

儘管澤倫斯基確實對NATO國家表態力挺烏克蘭致上謝意，卻也批評NATO領導人「拒絕設立禁飛區，為進一步轟炸烏克蘭的村鎮開了綠燈」，直言「你們本來可以關閉天空的！」，並猛批當天作成此一決定的NATO峰會是「一場懦弱的峰會、一場混亂的峰會、一場展現出並非每個人都認為爭取自由為歐洲頭號目標的峰會」。

澤倫斯基說，「九天以來，我們一直在目睹一場猛烈的戰爭，摧毀我們的城市，砲擊我們的人民、孩子、住宅區、教堂跟學校，摧毀提供正常生活、人類生活的一切」。

雖然澤倫斯基在講話表示，即使沒有禁飛區，自己也確信烏克蘭會取得勝利，但他仍舊質疑NATO成員國開會當時正在想些什麼，「從這一天起，所有將死之人也會因為你們而死，就是因為你們的懦弱、因為你們的不團結」。

烏克蘭 澤倫斯基 俄羅斯

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