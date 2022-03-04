回敬全球制裁 俄停售火箭引擎給美 怒嗆：用掃帚飛上去

為了還以顏色，俄國聯邦太空總署（Roscosmos）宣布，不再販售火箭引擎給美國。路透

俄國 聯邦太空 總署（Roscosmos）宣布不再販售火箭引擎給美國，以回敬全球對俄國的制裁，還嗆說「用別的東西飛上去吧，掃帚什麼的」。美國發射的火箭大多不受影響，但此舉可能改變貨物送上國際太空站的方式。

The Verge報導，Roscosmos署長羅戈津（Dmitry Rogozin）接受俄羅斯24電視頻道採訪時說：「今天我們已決定，暫停出貨NPO Energomash生產的火箭引擎給美國；讓我提醒各位，這些火箭自1990年代中期以來，對一些地方密集出貨。」

此決定主要影響美國兩大企業，一為波音與洛克希德馬丁合資成立的聯合發射聯盟（ULA），這是家美國太空總署（NASA ）和國防部的重要供應商；二為諾斯洛普格拉曼（Northrop Grumman），這是家定期為NASA送貨到國際太空站的公司。

在業界耕耘了這麼久，美國當然早就為這種情況預作準備，一直都在努力減少對俄國硬體的依賴。例如，ULA 2018年就攜手藍源（Blue Origin），開發BE-4引擎，以替代俄國RD-180火箭發動機，用於下一代火神（Vulcan）運載火箭。

儘管BE-4引擎還不算準備萬全，但ULA執行長布魯諾（Tory Bruno）說，他們有足夠的RD-180庫存來度過轉型階段。

諾斯洛普格拉曼受到的衝擊可能比較大，因為他們規劃天鵝座火箭未來幾年所採用的RD-181火箭發射器，如今被禁運。