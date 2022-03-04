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新加坡確診數居高不下 多名國會議員接連染疫

中央社新加坡4日專電

新加坡近期確診人數居高不下，連續多日新增確診人數維持在萬人以上，也接連傳出國會議員確診消息，其中包括總理公署部長英蘭妮、最大反對黨工人黨主席林瑞蓮等人。

「海峽時報」（The Straits Times）今天報導，近期有7名國會議員接連確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），被迫缺席目前國會正在進行的預算案辯論。

最近確診的國會議員包括總理公署部長兼財政部及國家發展部第二部長英蘭妮（Indranee Rajah）、工人黨主席林瑞蓮等人。

英蘭妮今天在臉書發文表示，家中2名成員確診後，她昨天抗原快速檢測（ART）結果也呈陽性。依星國衛生部指引，她目前在家隔離，直到康復為止。

「幸好症狀輕微」，她說，很高興自己已經完整接種，也打了追加劑。

另外，林瑞蓮今天透過Instagram發文表示，「經過幾天很糟的感覺」，確定感染COVID-19了，很遺憾無法出席這幾天的國會辯論，但還好有國會直播，讓她可以即時關注國會辯論的情況。

也有其他染疫議員坦言，「感染Omicron的症狀並不是那麼輕微」，她的症狀包括發冷和暈眩。

在此之前，同為國會議員的新加坡國防部長黃永宏2月初也在臉書透露自己確診的消息。他目前已康復。

隨著傳染力更強的Omicron變異株蔓延全球多國，新加坡最近也出現一波疫情，導致確診人數再度攀升，連續多日都在萬人以上，甚至有3天突破2萬。星國衛生部指出，絕大多數案例為輕症或無症狀。

衛生部今晚表示，過去2天的每周病例增加率已降到1以下，顯示這波疫情可能已過了高峰期，「我們將持續密切關注情況」。

根據衛生部晚間公布最新數據，新加坡今天新增1萬7564人確診感染COVID-19，其中包括2369起透過PCR核酸檢測確診的本土病例、1萬5037起ART檢測呈陽性的本土案例，其餘為境外移入。另新增18起死亡案例，累計1067人病故。

截至目前，新加坡累計80萬3389起確診案例。星國人口約545萬。

在疫苗覆蓋率方面，截至3日，星國91%人口已完整接種COVID-19疫苗，68%已接種追加劑。

新加坡 檢測 疫情

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