我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

憂西方制裁 俄國人搶搭唯一通行列車逃往芬蘭

俄烏戰火紛飛 美國大學召回留俄學生或暫停交流

憂西方制裁 俄國人搶搭唯一通行列車逃往芬蘭

中央社赫爾辛基4日綜合外電報導
連結聖彼得堡和赫爾辛基的快板號列車（Allegro），是目前俄國和歐盟國家間唯一仍營運的鐵路服務。美聯社
連結聖彼得堡和赫爾辛基的快板號列車（Allegro），是目前俄國和歐盟國家間唯一仍營運的鐵路服務。美聯社

這是俄羅斯通往歐盟的鮮少僅存管道之一：開往芬蘭首都赫爾辛基的高鐵列車上擠滿俄國人，憂心現在是受到西方制裁影響前，他們最後逃脫的機會。

3日上午6時40分從聖彼得堡發車的列車，緩緩駛進芬蘭首都赫爾辛基（Helsinki）火車站，車上乘客大多是俄國人。

但莫斯科人波利亞柯娃（Polina Poliakova）拉著行李箱通過9號月台。她說，「我們和家人決定儘快趕回去，因為不清楚情勢在一周內會發展到什麼地步。」

盧赫塔諾娃（Beata Iukhtanova）和朋友則準備前往就學的巴黎。她表示，旅行變得很困難，因為所有班車、航班都被取消。

連結聖彼得堡和赫爾辛基的快板號列車（Allegro），是目前俄國和歐盟國家間唯一仍營運的鐵路服務。

俄羅斯一周前對烏克蘭發動攻擊後，各國相繼宣布對俄羅斯航班關閉領空，因此這也成為俄國人少數能出國的管道之一。

芬蘭國鐵（VR）資深副總裁西莫拉（Topi Simola）說，「未來幾天，從聖彼得堡開往赫爾辛基的列車都已經客滿。」他表示，俄羅斯入侵烏克蘭後，乘客人數從上周六（2月26日）開始飆升，也就是俄羅斯揮軍入侵烏克蘭的2天後。

西莫拉表示，從那時候起，乘客旅行動機顯然已經開始轉變，「從攜帶行李可以發現，他們是要搬到其他地方去住，基本上是要恆久離開。」從聖彼得堡到赫爾辛基每天有兩班列車，車程約3個半小時。

不過，快板號高鐵僅限少數人搭乘。

俄國方面規定，乘客必須是俄國或芬蘭國籍，搭乘需要簽證，還必須持有歐盟國家認可的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗接種證書，而非俄國人大多數施打的 「衛星-V」（Sputnik-V）疫苗。

因此，絕大多數俄籍乘客都是在歐洲生活或工作的俄國人，像是14歲的瑪麗亞（Maria）和媽媽想要搭機回到居住的奧地利，航班卻在2月27日被取消，兩人趕在最後一刻搭上前往芬蘭的列車。

她告訴法新社，「每個人都感到不知所措。我們一開始以為可以取道土耳其，但那樣比較昂貴。我們很幸運。」

VR和國營俄羅斯鐵路公司共同營運這條路線，正研究僅接受持有歐盟護照乘客，並增加載客量。

西莫亞表示，「我們知道還有成千上萬歐盟公民仍滯留俄羅斯，設想許多人應該會想要回家。」

自從俄羅斯入侵烏克蘭後，據報導有大量俄羅斯人想要離境，擔心邊界可能會立即被關閉以及西方陣營祭出制裁可能帶來衝擊。

西莫亞表示，雖然離開俄羅斯的列車票已完售，但從赫爾辛基返回聖彼得堡的車票僅售出3成。

開往芬蘭首都赫爾辛基的高鐵列車上擠滿俄國人，憂心現在是受到西方制裁影響前，他們最...
開往芬蘭首都赫爾辛基的高鐵列車上擠滿俄國人，憂心現在是受到西方制裁影響前，他們最後逃脫的機會。美聯社

俄羅斯 俄國 歐盟

上一則

同父異母姊告梅根撒謊 英國民調顯示他們回不去了？

下一則

重達3噸的太空垃圾將撞擊月球 恐在表面留下大洞

延伸閱讀

俄烏戰火紛飛 美國大學召回留俄學生或暫停交流

俄烏戰火紛飛 美國大學召回留俄學生或暫停交流
聯合國人權理事會通過 支持調查俄國違反人權行徑

聯合國人權理事會通過 支持調查俄國違反人權行徑
想打擊俄國？IEA署長：暖氣調低1度就能減少倚靠俄羅斯

想打擊俄國？IEA署長：暖氣調低1度就能減少倚靠俄羅斯
財富雜誌：俄羅斯富人很怕在美房地產遭扣押

財富雜誌：俄羅斯富人很怕在美房地產遭扣押

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
普亭24日下令出兵烏克蘭。美聯社

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

2022-02-26 08:11
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
俄國外長拉夫洛夫警告第三次世界大戰的風險。美聯社

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

2022-03-02 08:00
俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。美聯社

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

2022-02-25 21:46
白俄羅斯總統在會議上公開一張戰略地圖，意外洩露下一個遭入侵的國家。(取材自推特)

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

2022-03-03 09:43

超人氣

更多 >
「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕

「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕
烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因

俄軍64公里車隊擠基輔外3天沒動靜 專家揭原因
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
俄軍將進行「公開處決」？情報官員：以此打擊烏軍士氣

俄軍將進行「公開處決」？情報官員：以此打擊烏軍士氣