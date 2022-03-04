想打擊俄國？IEA署長：暖氣調低1度就能減少倚靠俄羅斯

IEA署長畢羅指出，歐洲人把家中暖氣調低1℃，每年便能省下100億立方公尺的天然氣，加上其他措施後，共計能向俄羅斯減少進口1,550億立方公尺的天然氣。路透

在俄羅斯 強力入侵烏克蘭之際，國際能源總署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）建議，歐洲民眾應該把暖氣溫度調低攝氏1度，降低能源需求，藉此就能減少對俄羅斯天然氣 的依賴。

IEA已制定了十大要點計畫，目標是在下個冬季前，讓歐洲的俄國 天然氣進口量減少約三分之一。畢羅說：「全球所有人都很清楚，俄羅斯正在利用其天然氣資源作為經濟和政治武器。」

他指出，歐洲家庭若把家中暖氣調低1℃，每年便能省下100億立方公尺的天然氣，加上其他措施後，共計能向俄羅斯減少進口1,550億立方公尺的天然氣。

他補充說，調低暖氣溫度這招「能幫助降低電費，同時保持舒適」。

IEA這項計畫也建議，歐洲各國應對能源業者課徵暴利稅，並運用這筆稅收來減輕民眾的電費負擔；各國也應延遲數座核電廠的關閉時程、省掉提出風電及太陽能建設方案的繁文縟節，且必須緊急加速提升住宅和企業的能源效率。

此外，IEA鼓勵各國政府別跟俄國天然氣公司（Gazprom）與簽訂新合約，或續簽過渡協議；要對能源業者設定天然氣最低庫存標準；還要加速用熱泵取代瓦斯熱水器，並尋求俄國以外的天然氣供應來源。

歐洲約40%天然氣來自俄羅斯。近幾個月天然氣價格屢屢改寫新高，部分是因為全球經濟活動從新冠疫情中復甦，推高了需求，也是因為俄羅斯刻意減少供應。

歐盟執委會將採納IEA的建議，下周公布因應俄烏戰爭的能源制裁行動。