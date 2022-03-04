我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

找不到人？俄國國會議長：澤倫斯基已經抵達波蘭

烏克蘭國旗淌血 經濟學人最新封面無聲控訴戰火無情

馬克宏宣布競選連任 最新民調看好連任成功

編譯羅方妤／即時報導
法國總統馬克宏。美聯社
法國總統馬克宏。美聯社

法國總統馬克宏3日正式宣布，在下月10日總統大選競選連任。法國民調機構BVA最新民調看好馬克宏和極右派候選人瑪蘅．雷朋會進入第二輪投票，馬克宏最終將拿下60%選票成功連任，有望成為20年來首位連任的法國總統。

馬克宏3日晚間透過多間法國媒體發布「致法國人民的一封信」，這封信語氣平靜，反映馬克宏信心提升，他的聲望自烏克蘭危機爆發後成長。他在信中回顧擔任總統五年來的主要政績，指出失業率降至15年來最低水平、疫情前降低財政赤字、加強軍力，及減少對化石燃料依賴等。

馬克宏也對未來提出多項目標，稱法國應在可再生能源、核能和農業等領域處於領先地位，及擺脫化石燃料依賴等。

這封信很少提及馬克宏對於國家計畫的細節，他冒著被外界認為他努力以外交手段挽救烏克蘭危機的同時，卻對選戰漫不經心的風險。不過，俄烏戰爭讓外交政策成為選戰焦點，而非對手偏好的國內議題。

極右派政黨「民族陣線」黨魁雷朋表示：「如果國際局勢的嚴重性需要一個負責任的精神和有尊嚴的反對派，那麼法國人民就不能被剝奪一場真正的民主辯論。馬克宏必須負責。」

民調顯示，馬克宏首輪投票支持度是28%，遙遙領先其他對手。位居第二的雷朋支持度是17%。法國大選第二輪投票將在下月24日舉行，首輪投票的第一和第二名將進入下一輪。

馬克宏 投票 民調

上一則

不挺普亭還是受夠制裁？俄國第二大石油巨頭呼籲停火

下一則

巴基斯坦清真寺遭自殺炸彈襲擊 至少56死

延伸閱讀

控制烏克蘭 普亭無意休戰…馬克宏悲觀：最糟的還沒來

控制烏克蘭 普亭無意休戰…馬克宏悲觀：最糟的還沒來

開戰Day9／澤倫斯基喊話普亭：見面談 是結束戰爭唯一方式

開戰Day9／澤倫斯基喊話普亭：見面談 是結束戰爭唯一方式
馬克宏宣布競選連任 迎戰4/10法國大選首輪投票

馬克宏宣布競選連任 迎戰4/10法國大選首輪投票
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

熱門新聞

俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
普亭24日下令出兵烏克蘭。美聯社

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

2022-02-26 08:11
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
俄國外長拉夫洛夫警告第三次世界大戰的風險。美聯社

俄外長警告:第三次世界大戰若爆發將動用核武 毀天滅地

2022-03-02 08:00
俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。美聯社

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

2022-02-25 21:46
白俄羅斯總統在會議上公開一張戰略地圖，意外洩露下一個遭入侵的國家。(取材自推特)

盟友變豬隊友？白俄總統曬作戰圖 意外揭俄下個目標

2022-03-03 09:43

超人氣

更多 >
萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑

萬梓良疑患癡呆？ 蹲路邊吃飯語無倫次 莫名狂笑
烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」

烏克蘭札波羅熱州長：核電廠安全「獲得保障」
「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕

「甘願當狗是你的選擇」杜汶澤曝翻臉3巨星內幕
無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍

無頭女屍驚現紐約街頭 四肢也全砍
俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊

俄烏第2輪談判結束 同意開闢人道走廊