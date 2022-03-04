馬克宏宣布競選連任 最新民調看好連任成功

法國總統馬克宏。美聯社

法國總統馬克宏 3日正式宣布，在下月10日總統大選競選連任。法國民調 機構BVA最新民調看好馬克宏和極右派候選人瑪蘅．雷朋會進入第二輪投票 ，馬克宏最終將拿下60%選票成功連任，有望成為20年來首位連任的法國總統。

馬克宏3日晚間透過多間法國媒體發布「致法國人民的一封信」，這封信語氣平靜，反映馬克宏信心提升，他的聲望自烏克蘭危機爆發後成長。他在信中回顧擔任總統五年來的主要政績，指出失業率降至15年來最低水平、疫情前降低財政赤字、加強軍力，及減少對化石燃料依賴等。

馬克宏也對未來提出多項目標，稱法國應在可再生能源、核能和農業等領域處於領先地位，及擺脫化石燃料依賴等。

這封信很少提及馬克宏對於國家計畫的細節，他冒著被外界認為他努力以外交手段挽救烏克蘭危機的同時，卻對選戰漫不經心的風險。不過，俄烏戰爭讓外交政策成為選戰焦點，而非對手偏好的國內議題。

極右派政黨「民族陣線」黨魁雷朋表示：「如果國際局勢的嚴重性需要一個負責任的精神和有尊嚴的反對派，那麼法國人民就不能被剝奪一場真正的民主辯論。馬克宏必須負責。」

民調顯示，馬克宏首輪投票支持度是28%，遙遙領先其他對手。位居第二的雷朋支持度是17%。法國大選第二輪投票將在下月24日舉行，首輪投票的第一和第二名將進入下一輪。