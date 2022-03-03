聯合國指烏克蘭已249平民喪生 傳俄烏下周續談判

烏克蘭 遭俄羅斯入侵，聯合國人權辦公室表示已有249名平民死亡。而根據白俄羅斯 通訊社（Belta），烏克蘭總統府顧問波多利雅科表示，俄烏雙方預計下週進行第三輪停火談判。

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事進入第二周，今天結束的第二輪談判首度出現進展跡象。會後雙方都說，同意有必要為逃難平民開設人道走廊，以及可能在周邊實施停火。但烏克蘭協商人員表示，談判尚未得出基輔（Kyiv）政府想要的結果。

俄烏代表今天在未公開地點談判後，波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，雙方預計可能暫時停火讓平民撤離，和開設人道走廊。

他表示：「換言之，不是每個地方，只有人道走廊所在地，在撤離期間有可能停火。」

另外，雙方也就運送醫藥和食品至激戰地區一事達成諒解。

但就在俄國 代表團負責人梅丁思基（Vladimir Medinsky）說談判出現「重大進展」之際，俄國侵略部隊仍持續包圍、轟炸烏克蘭城市。

在莫斯科（Moscow），俄國總統普亭（Vladimir Putin）仍漠視全球譴責，聲稱他的軍事行動正按照計畫進行。

烏克蘭軍民還在持續抵抗俄軍攻擊，首都基輔（Kyiv）和其他大城今晚仍在烏方掌握之中。但人道危機正在深化，聯合國（UN）表示目前已有100萬人逃離家園，多數是到波蘭和其他西側鄰國避難。

留在母國的人，則得承受俄軍對數座城市的砲擊和火箭空襲，這些攻擊經常鎖定住宅區。在人口150萬的第2大城哈爾科夫（Kharkiv），大片區域已被炸成瓦礫堆。

烏克蘭救難機構表示，基輔東北方要地切爾尼戈夫（Chernihiv）在遭俄軍空襲後，至少在瓦礫堆下尋獲33具遺體。

烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）上網貼文寫道，在歐洲最大核電廠札波羅熱（Zaporizhzhia）鄰近的安赫德鎮（Energodar），俄軍戰車駛入後，在鎮內開火。札波羅熱核電廠的工人多住在安赫德鎮。

根據聯合國人權辦公室掌握的最新死傷人數，自俄國上週發動侵略以來，烏克蘭境內已有249名平民死亡、553人受傷。