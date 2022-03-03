紐時：加入對俄制裁 義大利面臨更高風險

義國總理兼歐盟領袖之一德拉吉（Mario Draghi）。美聯社

俄羅斯 上月入侵烏克蘭，引發連串國際制裁。數十年來，義大利 一直與俄羅斯維持重要經濟聯繫，隨著入侵行動促使羅馬政府與歐洲重新結盟，這也可能讓義大利付出巨大代價。

「紐約時報」2日報導，作為全歐洲與俄國關係最密切的國家之一，儘管義大利擔憂制裁將對該國能源進口、奢侈品產業和銀行業產生「迴旋鏢效應」，如今仍決定加緊腳步，與歐洲盟友聯手對俄實施嚴厲制裁。不過，義大利人可能為此付出巨大代價。

義國曾被俄羅斯和憂心的北約盟國視為潛在軟肋，使普亭能打破歐洲的自由主義共識，並加強自身區域影響力。如今義國選擇靠著歐盟 的團結來武裝自己，並接受克里姆林宮可能出於報復切斷一大部分燃料供應的風險。

義國總理兼歐盟領袖之一德拉吉（Mario Draghi）今天告訴義國國會：「與仰賴其他能源來源的其他歐盟國家相較，一旦俄羅斯天然氣供應中斷，義大利的損失將會更多，但這並未減損我們支持正當必要制裁的決心。」

德拉吉在談話中提到歐洲願景，稱俄羅斯的入侵是「歐洲歷史上決定性轉折」，不僅打破透過經濟和政治整合實現永久和平的「幻想」，還提出「新現實」，讓人想起納粹吞併奧地利或蘇聯入侵捷克斯洛伐克（Czechoslovakia，後分為2個獨立國家）。

他說，要抵禦針對西方價值和「共同建立之國際秩序」的攻擊，必須做出之前無法想像的選擇。

他強調：「義大利無意置身事外」，還補充說該國和歐洲「已對莫斯科採取日益強硬的懲罰性回應。」

他還表示，義國已「回應」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）在武器、裝備和車輛上懇求，當一個民主國家受到攻擊並對外尋求幫助，「不可能僅以鼓勵來回應」。

事實上，在二戰之後的大部分時間裡，義俄兩國一直保持密切聯繫。獨裁者墨索里尼（Benito Mussolini）政權倒台後的數十年裡，義國共產黨一直是蘇聯之外最大的共產黨。在以義國共產黨領袖陶里亞蒂（Palmiro Togliatti）命名的城市中，義國汽車公司飛雅特（Fiat）還打造出蘇聯最大的汽車工廠，並投入資金，幫助蘇聯推動汽車工業和基礎設施現代化。

此後，義國成為西歐中心地帶的政治和意識形態邊界。該國領導人——不論左翼或右翼——都與美國保持聯盟關係，同時在能源方面先後向蘇聯和俄羅斯靠攏。寡頭崛起後，俄羅斯也成為義國農業、金融業和奢侈品產業的重要市場。

雖著歐洲懷疑論興起，以及美國對北大西洋公約組織（NATO）的承諾在前總統川普領導下大打折扣，長期意圖破壞歐洲西部前線穩定的普亭也試圖進一步加強對義的政治、文化和經濟聯繫。普亭政府歡迎義國政治人物來到莫斯科、支持義國各地文化協會，並透過討論俄羅斯作為出口市場的潛力，吸引外國投資。

然而，德拉吉於2021年上任後，全力強化義國與歐盟的關係，義國在俄羅斯與西方之間看似極具彈性的交易似乎正逐漸消退。

現在，那些討好莫斯科並在羅馬俄國大使官邸參加「俄羅斯日」慶祝活動的政治人物，發現自己陷入尷尬局面。

德拉吉敦促該國不要批評過去，並要利用新的勢頭，推動歐洲持續向前。

德拉吉說：「我們今天支持的奮鬥，和我們明天所承受的犧牲，都是為了捍衛我們的原則和未來。」