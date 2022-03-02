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美取消本周洲際飛彈試射 避免情勢升級

一洲焦點／偉大的烏克蘭人、拜登國情咨文有何亮點

英媒：烏克蘭資源有助強化俄中合作 威脅不容忽視

中央社倫敦2日專電

英國「每日電訊報」近日一篇專欄文章示警，若控制更多烏克蘭領土，俄羅斯將掌握更多天然資源；這些資源可用於強化與中國的合作，雙邊的產業與科技結盟將對自由民主世界構成更大威脅。

「每日電訊報」（Daily Telegraph）科技與商業專欄作家歐羅斯基（Andrew Orlowski）舉例，半導體產業所需原物料包括氖、鈀等金屬，而美國晶片業者有超過90%的高階氖以及35%的鈀由烏克蘭供應。英特爾（Intel）約50%的氖進口自東歐。

也就是說，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）的思考與決策牽動全球晶片產業運作。

儘管遭遇西方制裁，但掌握大量科技產業所需原物料的俄羅斯仍有方法反制，而在俄中深化合作的架構下，中國有信心可取得西方國家也迫切需要的資源。中國將可結合自身強大的生產力、俄羅斯穩定供給的原物料以及西方企業移轉的知識產權，進一步擴充整體實力。

歐羅斯基指出，歷史學家未來或許會驚愕，為何西方會如此樂於與中國夥伴建立合資企業，以換取進入中國市場，最終甚至失去營運控制權。英國晶片設計公司安謀（ARM）近年遭在中國的合資企業安謀中國（Arm China）逼退，就是個好例子。

另一方面，俄羅斯也發現自家軍備設計遭中國模仿，包括共軍的殲－11即脫胎自俄軍蘇愷-27（Su-27）戰鬥機。然而，在當今國際政治環境下，俄羅斯將有更多動機與中國合作。中國的「北斗」與俄羅斯的Glonass衛星導航系統即已完成整合。

歐羅斯基提醒，除了原物料，俄羅斯的技術人才與優勢將有助中國加速克服與西方的科技發展差距。俄羅斯的資訊軟體工程師在西方本來就十分搶手，中俄未來有可能成功輸出新的TCP/IP網際網路協議套組，讓各地威權體制更容易限縮公民自由與權利。

歐羅斯基指出，雖然俄中聯盟不一定能永續，但與中國的科技和產業合作研判有助俄羅斯重建經濟，自由民主世界不應掉以輕心。

俄羅斯 晶片 烏克蘭

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