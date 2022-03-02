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烏克蘭戰報#13：俄軍無差別轟炸哈爾科夫的血雨風暴

俄烏交戰硝煙滿天 掀歐洲數十年來大規模移民潮

中央社／摩爾多瓦帕蘭卡1日電
烏克蘭難民。美聯社
烏克蘭難民。美聯社

烏克蘭戰爭掀起歐洲至少30年來最快速的大規模移民潮，促使各界將其拿來與1990年代的巴爾幹戰爭相提並論，也讓人想起二戰後有數以百萬計人口流離失所。

根據聯合國難民署核對各國移民當局記錄到的統計資料，在俄羅斯入侵烏克蘭的頭5天，至少有66萬人逃往西方鄰國，其中大多是婦女和兒童。這個數字並不包括烏克蘭境內流離失所、逃至俄羅斯或聽命撤離到俄國的人數。

「紐約時報」報導，相較於2015年移民危機期間一週內入境歐洲的難民人數，這次在不到7天內逃離烏克蘭的人數至少是當時紀錄的10倍，幾乎是聯合國在1999年科索沃戰爭頭11天記錄到難民人數的兩倍。

往西遷徙的人數創下歷史性紀錄，導致烏克蘭與波蘭、摩爾多瓦、匈牙利、斯洛伐克和羅馬尼亞的邊境檢查哨出現長長人龍，出逃的民眾甚至得等上24小時才能順利出境，促使各國政府和民間單位採取行動，以避免大規模人道主義危機。

這些難民被安置在改建的學校、民宅、臨時營區、會議中心、高檔釀酒廠，甚至是一名摩爾多瓦議員的寓所。

來自黑海港口城市敖德薩（Odessa）的34歲家庭主婦羅戈喬瓦（Anna Rogachova）今天上午帶著8歲女兒進入摩爾多瓦後說：「我們不知道該何去何從，也不曉得何時才能回來。」

羅戈喬瓦指著放在汽車後座的彩色手提箱說：「讓全世界知道，我們拋下一切。我們把所有家當都裝進了這個行囊。」

當雪落下，她忍不住流下眼淚。

有些難民認為戰爭很快就會結束，不久後就能返家，羅戈喬瓦卻沒那麼有信心。

倘若烏國人民流離失所持續多年，烏克蘭將面臨罕見的大量人才外流，而資源有限且反移民情緒高漲的難民收容國也將遇到長期挑戰。

但這或許也代表著機會，例如數十年來人口不斷減少的摩爾多瓦等東歐國家，可能會突然發現有大量受過教育的移民人口協助提振國家發展。

英國曼徹斯特大學（University of Manchester）歐洲移民歷史學家蓋特雷爾（Peter Gatrell）接受電話訪問時說，移民統計數據可能不太精確，尤其是在新一輪混亂危機的起始階段。

但對於像蓋特雷爾這樣的移民歷史學家而言，難民大舉出逃的場景已經喚起他們對歐洲史上大規模移民潮的印象，包括在1940年代，當二戰結束時，整個歐洲有數以百萬計人流離失所。

移民 烏克蘭 俄羅斯

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