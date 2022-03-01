歐洲議會力挺烏克蘭 民眾哽咽籲普亭立即停戰

為展現聲援烏克蘭，歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola，圖）今天下午發起一場集會，邀請支持烏克蘭的歐洲議會議員以及烏克蘭民眾到歐洲議會會場外廣場展示團結。美聯社

歐洲議會今天全力聲援烏克蘭 ，除邀請烏國總統澤倫斯基視訊演說，更在廣場發起聲援活動，一位烏克蘭裔民眾想到家鄉的親人，哽咽呼籲普亭 立即停戰。

歐洲議會今天中午先舉行俄羅斯 侵略烏克蘭的特別會議，邀請澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）以視訊發表演說，歐洲議會許多議員攜帶烏克蘭國旗以及支持烏克蘭的標語到場聆聽。

澤倫斯基發表視訊演說時指烏克蘭人民正為自由、生命及生存而戰，怒批俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨天在砲火襲擊中令16名孩童喪命，但他強調即使遭受俄國飛彈襲擊，烏克蘭人民也不會被打倒，宣布全國每一個城市的每一座廣場都將被稱為「自由廣場」，動人演說連口譯都哽咽。

為展現聲援烏克蘭，歐洲議會議長梅特索拉（Roberta Metsola）今天下午發起一場集會，邀請支持烏克蘭的歐洲議會議員以及烏克蘭民眾到歐洲議會會場外廣場展示團結。

而一位旅居布魯塞爾的民眾娜塔莉亞（Natalia）向中央社表示，她的母親、姐姐以及整個大家庭現在留在基輔，一提到親人她當場哽咽，激動表示烏克蘭要和平，呼籲俄羅斯總統普亭停止戰爭。

而梅特索拉與歐洲議會跨黨團成員一起到場，她表示不管今天及明天歐洲議會都將與烏克蘭民眾同在，強調「歐洲議會不會丟下你們」時，現場響起如雷掌聲。

梅特索拉說，歐洲議會將會為烏克蘭留一個發聲管道可以向全世界發送訊息，承諾歐洲議會將是烏克蘭的盟友。

現場許多民眾持烏克蘭國旗及支持標語，強調烏克蘭屬於歐洲，高呼要普亭立即停止戰爭及盼歐盟加強制裁俄羅斯。