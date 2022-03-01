我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄烏開戰黃金漲 中國大媽又進場

王毅希望烏克蘭採取措施 確保中國公民在烏安全

自衛隊經驗上場 70名日男加入烏克蘭外籍義勇軍

中央社東京1日專電
烏克蘭駐日大使館相關人士透露，至今已有約70名日本男性報名參加，其中大多數曾在自衛隊服役。(中央社)
烏克蘭駐日大使館相關人士透露，至今已有約70名日本男性報名參加，其中大多數曾在自衛隊服役。(中央社)

俄羅斯入侵烏克蘭，烏克蘭正招募外籍「義勇軍」相助。烏克蘭駐日大使館相關人士透露，至今已有約70名日本男性報名參加，其中大多數曾在自衛隊服役過。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）2月27日表示，將組成志願參加的外國人部隊。烏克蘭駐日大使館同一天透過推特（Twitter）發文表示，招募願與烏克蘭並肩作戰者。

有日本民眾在此推文留言：「我曾在自衛隊服役過，隸屬於特科部隊。現在每天看到平民和孩童罹難，自己實在難以忍受。我38歲，在自衛隊服役時成績優秀，如果能幫烏克蘭民眾，我願意幫，想參加外國人部隊。我不會說英語，但為了烏克蘭、為了民主，烏克蘭加油！」

日本每日新聞今天報導，接受烏克蘭駐日大使館委託招募「義勇軍」業務的一家企業相關人士表示，截至今晚為止，約有70名志願者報名，其中約50名曾在自衛隊服役過，有2名曾隸屬於法國的外籍傭兵部隊。

烏克蘭招募「義勇軍」有考慮到支付酬勞，但推特上所寫的是「當志工」性質。烏克蘭駐日大使館相關人士表示，有些人被問及為何志願報名參加時答說：「人待在日本沒能幫上什麼忙，但心裡還是想盡點力」，志願者的動機很單純。

烏克蘭 大使館 日本

上一則

王毅希望烏克蘭採取措施 確保中國公民在烏安全

下一則

俄國明星指揮家與普亭過從甚密 全球藝文界封殺

延伸閱讀

俄軍朝烏克蘭最大核電廠逼近 持續砲轟第2大城

俄軍朝烏克蘭最大核電廠逼近 持續砲轟第2大城
「證明你們不會放棄我們」烏總統歐洲議會演說逼哭口譯

「證明你們不會放棄我們」烏總統歐洲議會演說逼哭口譯
烏克蘭離「加入歐盟」更進一步 申請進入審議階段

烏克蘭離「加入歐盟」更進一步 申請進入審議階段
不屈服、拒出逃 CNN：澤倫斯基獨力扭轉美歐對俄政策

不屈服、拒出逃 CNN：澤倫斯基獨力扭轉美歐對俄政策

熱門新聞

俄軍24日砲擊烏克蘭基輔附近。(美聯社)

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

2022-02-24 13:03
普亭24日下令出兵烏克蘭。美聯社

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

2022-02-26 08:11
俄國總統普亭（左）與法國總統馬克宏（右）再一次就烏克蘭危機通話。路透資料照片

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

2022-02-28 21:53
路透

烏克蘭戰報#09：290萬市民武裝抗俄的「基輔圍城戰」

2022-02-25 22:30
抗議者舉著將希特勒與普亭並列的標語。(Getty Images)

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

2022-02-24 10:34
俄羅斯警告，如果芬蘭也想加入北約，將會面臨「嚴重的軍事和政治後果」。圖為俄國外交部發言人沙卡洛娃。美聯社

芬蘭是下個目標？俄國威脅：加入北約將面臨嚴重後果

2022-02-25 21:46

超人氣

更多 >
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
影／加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

影／加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡
烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？

烏俄戰爭 美國下圈套 中國站哪邊都尷尬？
普亭從非洲雇400傭兵 傳下令暗殺烏克蘭總統與23高官

普亭從非洲雇400傭兵 傳下令暗殺烏克蘭總統與23高官
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際