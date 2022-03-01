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普亭友人大鼻子情聖反手足相殘 籲俄烏停戰和談

中央社巴黎1日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭的友人、法國電影「大鼻子情聖」男星傑哈德巴狄厄今天出面表示，他反對烏克蘭戰爭，並呼籲進行談判。(路透資料照片)
俄羅斯總統普亭的友人、法國電影「大鼻子情聖」男星傑哈德巴狄厄今天出面表示，他反對烏克蘭戰爭，並呼籲進行談判。(路透資料照片)

俄羅斯總統普亭的友人、法國電影「大鼻子情聖」男星傑哈德巴狄厄今天出面表示，他反對烏克蘭戰爭，並呼籲進行談判。

以「大鼻子情聖」（Cyrano de Bergerac）走紅的傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）透過電話向法新社表示：「俄羅斯和烏克蘭一直是兄弟之邦。」

現年73歲的傑哈德巴狄厄說：「我反對這場手足相殘的戰爭。請停止動武並進行談判。」

2013年，傑哈德巴狄厄年為抗議法國政府提議對富人加稅而離開法國，並取得俄羅斯國籍，引發法國舉國譁然。

他當時受到普亭（Vladimir Putin）晚宴款待，親自授予公民身分，此後他對普亭讚不絕口。

今年2月烏克蘭和俄羅斯邊境緊張升溫之際，傑哈德巴狄厄卻開設Instagram帳號，分享一張他擁抱普亭的照片。但現在帳號上已找不到這張照片。

傑哈德巴狄厄拍攝超過180部電影，他在1980年代以「最後地下鐵」（The Last Metro）、「末路刑警」（Police）和「大鼻子情聖」等片在法國成名，並以「大鼻子情聖」贏得坎城影展影帝及獲得奧斯卡金像獎提名，成為法國影壇代表人物。

傑哈德巴狄厄還演出美國電影「綠卡」（Green Card）打進好萊塢，並拍攝過李安導演的「少年Pi的奇幻漂流」（Life of Pi），以及Netflix影集「馬賽城」（Marseille）。

不過，傑哈德巴狄厄在2015年被烏克蘭列入黑名單，顯然是對他拒絕承認烏克蘭是獨立國家的懲罰。烏克蘭原本是蘇聯加盟共和國之一。

烏克蘭文化部當時沒有給出官方理由，但在這之前，它就已經將傑哈德巴狄厄和其他親俄的國際影星列為國家安全威脅，禁止他們的電影在烏克蘭播放。

2021年，傑哈德巴狄厄因被控2018年在巴黎家中強暴和性侵一名法國年輕女星，而遭到刑事調查，但他否認指控。

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