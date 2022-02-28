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俄軍無法長久控制烏克蘭？軍事專家：兵力比例不足

編譯張君堯／即時報導
烏克蘭對俄羅斯入侵的抵抗至今已展現出讓許多觀察家感到驚訝的韌性，但專家指出「若俄軍目前的規模無法迅速征服烏克蘭，那歷史先例預示莫斯科當局將面臨糟糕情況」。路透
烏克蘭對俄羅斯入侵的抵抗至今已展現出讓許多觀察家感到驚訝的韌性，但專家指出「若俄軍目前的規模無法迅速征服烏克蘭，那歷史先例預示莫斯科當局將面臨糟糕情況」。路透

烏克蘭俄羅斯入侵的抵抗至今已展現出讓許多觀察家感到驚訝的韌性，但專家指出「若俄軍目前的規模無法迅速征服烏克蘭，那歷史先例預示莫斯科當局將面臨糟糕情況」。

CNN報導，戰略與國際研究中心專家瓊斯（Seth Jones）在社群媒體上表示「若情況變成一場持久戰，俄羅斯軍隊將過度擴張、處於危險境地」，他指出「假設在烏克蘭境內有15萬名俄羅斯士兵和4400萬人口，那每1000人僅有3至4名士兵的兵力比例，這樣的數字無法控制領土」。

瓊斯將俄羅斯目前的兵力比例與先前戰爭進行比較，並提出「歷史上成功的占領通常具有更高的兵力比例」。以1945年占領德國的盟軍為例、當時每1000名平民就有89.3名士兵，1995年在波士尼亞和2000年在科索沃的北約部隊的這項數字分別為17.5和19.3，2000年東帝汶的國際部隊則有9.8名士兵。

瓊斯指出「大量軍隊和警察對於建立基本法律和秩序至關重要，事實上，在烏克蘭的俄羅斯士兵數量甚至不足以長期守住任何主要城市」，並直言如果烏克蘭政府倒台，俄羅斯未來將面臨一場「游擊戰」，俄羅斯恐怕將面臨被烏克蘭叛亂分子拆散的嚴重危機。

俄羅斯 烏克蘭 社群媒體

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