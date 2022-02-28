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法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

俄民眾急搜「移民」關鍵字暴增5倍 憂飛彈、搶美元

俄民眾急搜「移民」關鍵字暴增5倍 憂飛彈、搶美元

編譯葉亭均／綜合外電
俄羅斯聖彼得堡民眾2月25日在自動提款機前大排長龍，搶著提領美元和歐元。美聯社
俄羅斯聖彼得堡民眾2月25日在自動提款機前大排長龍，搶著提領美元和歐元。美聯社

俄烏戰爭爆發已進入第六天，西方國家陸續祭出金融制裁、俄羅斯盧布暴跌，事態的迅速發展俄羅斯民眾焦慮不已。自動提款機前大排長龍擠兌已非新鮮事，不少民眾更搶買美元，甚至策劃移民，就怕炸彈也飛向自己身處的俄羅斯家園。

英國金融時報報導，37歲的莫斯科程式工程師伊拉里昂已決定他需要為最壞情況，也就是被迫逃離俄羅斯做準備。站在提款機前排隊的他說：「才幾天前，我們還在說，當然不會有戰爭。接著戰爭爆發。接著我們說，將不會有核戰，我們將不用逃離這個國家。」，俄羅斯總統普亭在上周日已揚言。他的核威攝部隊進入高度警戒。

隨著西方對俄羅斯實施金融制裁，讓俄羅斯取得外幣的能力受限，當地美元愈來愈稀缺，民眾仍急忙搶換美元。一些民眾在銀行或提款機排隊長達數小時等著領美元、歐元，只見到數分鐘就被提領一空。一些民眾甚至追蹤城市附近的運鈔車的動向。

伊拉里昂說：「我們懷疑政府是否會迫使我們將美元儲蓄轉成盧布，藉此奪走公民的美元，因為他們已被切斷美元的外部管道。我們預見這即將發生。我不認為，可能會有炸彈飛過我們頭頂，以及我們將必須逃離這個國家只會是個笑話，而逃離需要美元現金或加密貨幣。」

隨著歐美對俄羅斯央行實施制裁，並且將一些俄羅斯銀行排除在國際支付系統SWIFT之外，盧布周一重貶逾30%。莫斯科接著宣布禁止向國外的銀行進行外匯轉帳。

此外，愈來愈多俄羅斯民眾顯然考慮搬離這個國家。根據Google的趨勢數字，「移民」關鍵字搜尋量暴增五倍，多數搜尋是來自俄羅斯西北部城市摩爾曼斯克、聖彼得堡這類傳統自由城市，再來是莫斯科。

獨立民調中心Levada主管古德科夫表示，有意願離開俄羅斯的人數在2月大增，在俄羅斯民眾中占比攀抵22%，而且近半的年輕人想要離開，原因包括商業機會有限、「日益壓迫的政權」以及孩子愈來愈接近服兵役年齡的父母感到焦慮。

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