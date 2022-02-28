聯合國研究：2040年前全球升溫幅度可能達1.5度

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根據聯合國 最新研究，2040年之前全球升溫幅度可能達攝氏1.5度，在世紀末暖化 程度越高，面臨氣候風險也會增加，若全球平均海平面相較於2020年上升0.15公尺，遭受百年一遇洪災的人口會增加20%。

聯合國氣候變遷 專門委員會（IPCC）今天晚間發布「第六次評估報告第二工作組報告：氣候變遷影響與調適」，台灣科技媒體中心於發布會後舉辦線上記者會，快速解析國際報告的重點。

台灣科技媒體中心指出，這份決策者摘要分為4部分，包含承認氣候、生態系統和生物多樣性，以及人類社會之間的相互依存關係；觀察和推估的衝擊與風險；當前的調適與其利益；氣候韌性的發展。

報告中提到近期（2021-2040）風險，全球升溫就可能達1.5度，將會造成多種氣候災害增加。在近期自然和人類系統的氣候風險，取決於脆弱度與暴露程度，而非排放情境。與暖化加劇的情境相比，將升溫限制在1.5度可以大幅減少自然和人類的損失，但不能完全消除。

中長期（2041-2100）風險部分，估計在全球升溫1.5至2度間，生物多樣性熱點地區的特有物種的滅絕風險至少翻倍；如果升溫幅度為1.5至3度，則至少增加10倍。

中長期的人類社會也面臨衝擊，暖化程度越高，可使用的水資源風險及水有關的危害程度越大；糧食生產和取得的壓力增加；熱浪的暴露人口持續增加；城市、關鍵基礎設施的風險增加，預計如果全球平均海平面相較於2020年上升0.15公尺，遭受百年一遇洪災的人口會增加20%。

報告中提到，目前的調適程度與減少氣候風險所需的調適程度之間，仍有落差，需跨部門合作，也要避免不當調適，如海堤在短期內可以有效減少人員與資產損失，但可能導致長期增加氣候暴露風險。

報告中強調，鑑於氣候變遷對生態系統與生物多樣性的威脅，保護生物多樣性與生態系統，是發展氣候韌性的基礎；未來10年採取的社會選擇與行動，決定了在中長期路徑上氣候韌性的高低；重要的是，如果當前不迅速減少溫室氣體排放，特別當升溫超過1.5度，氣候韌性發展的前景，將會越來越有限。