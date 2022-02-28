自然及人類生活廣受衝擊 IPCC重磅報告促發展氣候韌性

聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）今天舉辦記者會發布「氣候變遷影響與調適」重磅報告。本報資料照片

聯合國氣候變遷 專門委員會（IPCC）今天舉辦記者會發布「氣候變遷影響與調適」重磅報告，在氣候變遷衝擊下，全球已有一半物種往極地或高海拔移動，未來數百萬人面臨糧食危機，全球33至36億人生活在易受氣候變遷影響的環境；報告示警，氣候變遷「毫無疑問」已擾亂自然與人類系統，若不迅速減少溫室氣體排放，當升溫超過1.5度，氣候韌性前景將愈來愈有限。

IPCC報告指出，人為引起的氣候變遷將造成更廣泛的負面影響，其衝擊甚至可能超過人類與自然可調適的範圍；目前全球評估已有大約一半的物種向極地或更高海拔的地區移動，極端高溫 更造成數以百計的物種損失，還有陸地、海洋大規模生物死亡，現行滅絕的物種已不可逆，冰河退縮導致的水文變化也「接近不可逆」。

針對人類社會衝擊，IPCC示警，糧食與水的安全將首當其衝，且以中低緯度受到最大影響，將有數百萬人面臨嚴重的「糧食不安全」。極端高溫更易導致人類死亡或提高發病率，甚至心理創傷。而經濟、社會弱勢居民「受創」最大，城市中的交通、水及能源系統也都受挫。

IPCC也說，未來全球將有33至36億人生活在極易受到氣候變遷影響的環境當中，而西非、中非、東非、南亞、中南美洲、小島嶼國家、北極，將是「人類高度脆弱熱點」。

評估目前到2040年前的風險，IPCC認為，全球在這段期間可能升溫1.5度，即使限制在1.5度以內，大幅減少自然、人類損失，也不能完全消除風險。2041年至2100年，若暖化程度持續拉高，全球平均海平面只要比2020年上升0.15公尺，遭遇「百年洪災」人口將增加兩成。

針對調適政策，IPCC報告指出，目前多數調適都是分散、小規模，或針對特定部門，「且更著重於規畫而非實施」，強調調適策略需要跨部門合作，才能提高可行性和有效性。但部分調適已達到人類限制，包括財務、制度、政策，不過有機會解決，例如不平等和貧困限制弱勢群體的調適能力，這時可增加氣候融資 ；不過部份生態系統中已經達到限制，例如「暖水珊瑚」的死亡。

報告也提醒，應該要避免「不當調適」，否則可能導致脆弱性、暴露和風險加劇，且難以改變，例如海堤在短期內可以有效減少人員與資產損失，但可能導致長期鎖定效應，並增加氣候暴露風險。