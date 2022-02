聯合國：烏克蘭逾百平民喪生 50萬餘人外逃

聯合國 官員今天表示,俄羅斯 入侵烏克蘭 5天以來,至少造成逾百平民喪生,其中包括數名兒童;俄方這波軍事行動也迫使超過50萬人逃離烏克蘭。

聯合國難民署(UNHCR)高級專員葛蘭第(Filippo Grandi)發布推文指出,烏國遭入侵後,逾50萬人已逃離當地,其中一半以上難民都逃往波蘭。

