聯合國：烏克蘭逾百平民喪生 50萬餘人外逃

聯合國官員今天表示，俄羅斯入侵烏克蘭5天以來，至少造成逾百平民喪生，其中包括數名兒童；俄方這波軍事行動也迫使超過50萬人逃離烏克蘭。圖為26日烏克蘭難民開車或走路越過邊界進入摩爾多瓦。美聯社

聯合國 官員今天表示，俄羅斯 入侵烏克蘭 5天以來，至少造成逾百平民喪生，其中包括數名兒童；俄方這波軍事行動也迫使超過50萬人逃離烏克蘭。

聯合國難民署（UNHCR）高級專員葛蘭第（Filippo Grandi）發布推文指出，烏國遭入侵後，逾50萬人已逃離當地，其中一半以上難民都逃往波蘭。

More than 500,000 refugees have now fled from Ukraine into neighbouring countries. — Filippo Grandi (@FilippoGrandi) February 28, 2022

聯合國人權理事會（UN Human Rights Council）年度大會揭幕前，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）也表示，自俄軍24日發動全面攻擊迄今，她的辦公室共紀錄406起平民傷亡案件，其中102人身故，死者名單還包括7名兒童。

這場大會將優先投票決定，是否要在本週稍晚舉行一場關於烏克蘭衝突的緊急辯論。

巴舍萊說，「傷亡平民多數死於影響範圍廣泛的爆炸武器，包括重型火砲和多管火箭系統的砲擊以及空襲。」

她還強調，烏國有「數以百萬計平民，包括弱勢族群和長者，被迫擠在各種防空設施內，比如地鐵站，以躲避轟炸」。

烏克蘭駐日內瓦大使菲利潘科（Yevheniia Filipenko）批評，莫斯科的攻擊行動「不僅是對烏克蘭，也是針對每個聯合國會員國、聯合國本身以及本組織矢言捍衛原則的攻擊」。

據菲利潘科的說法，5天的衝突已造成350多人喪生，其中包括16名兒童。

烏克蘭內政部顧問赫拉先科（Anton Herashchenko）今天在臉書（Facebook）發文表示，俄羅斯部隊今天上午對第二大城哈爾科夫市（Kharkiv）發動火箭攻擊，已造成數十人喪命和數百人受傷。