尹錫悅失領先優勢 尋求在野合推候選人碰壁

最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅(左)與國民之黨候選人安哲秀。(美聯社)

韓國最新民調 顯示，最大在野黨國民力量總統候選人尹錫悅與執政黨共同民主黨 候選人李在明支持度差距縮小，失去領先優勢的尹錫悅今天突表態尋求在野黨合推單一候選人，但遭先前被「已讀不回」的對手安哲秀拒絕。

國民之黨候選人安哲秀在13日完成候選人登記後，向國民力量提議以民調方式推選單一候選人，但未獲積極回應。候選人正式登記及投票 用紙印刷（28日）前被視為候選人單一化的最佳時間點，但在國民力量模稜兩可的態度下，已錯失最佳時機。

安哲秀20日表示因尹錫悅遲遲未表態，將獨力競選總統。安哲秀宣布候選人單一化破局後，本週多項民調顯示尹錫悅支持度下降，執政黨共同民主黨候選人李在明與安哲秀的支持度上升，尹錫悅從前一週超出民調誤差值的領先位置，降為與李在明難分伯仲。

失去領先優勢的尹錫悅今天突然取消既定行程，召開記者會表示已盡力與安哲秀協商在野黨候選人單一化事項，雙方代表在昨天及今天凌晨進行兩次協商，幾乎已達成共識，但今天上午收到安哲秀方傳來的破局通報。

尹錫悅聲稱至今未公開談論單一化協商過程，是因為覺得對協商沒有幫助，現在出面說明是因為認為，必須向期望透過候選人單一化達成政權交替的選民交代經過，並強調自己不會放棄最後一絲希望，仍不排除與安哲秀達成單一化目標的可能性。

不過，先提出在野黨合推單一候選人的安哲秀對尹錫悅的馬後砲顯然不買單，並指尹錫悅說明的磋商內容不實且有失道義。

安哲秀今天下午就尹錫悅單方面的說法提出反駁，稱國民力量對他提出由民調選出單一候選人的方法毫無回應，並批評尹錫悅稱民調競爭不在談判桌上的說法有失道義。

對於媒體詢問，若國民力量同意以民調競選方式進行單一化，是否還有協商空間，安哲秀則斬釘截鐵回應，協商期限已過。

韓國總統大選將在3月4到5日進行事前投票，開放投票日當天無法投票的民眾行使公民權利的機會，3月9日則是正式投票日，雖然在此之前仍有可能進行候選人單一化，但就目前雙方態度來看，可能性並不高。