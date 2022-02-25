挺美或挺俄？ 烏克蘭危機讓印度陷兩難

美國與俄羅斯 的競爭因烏克蘭 危機趨向白熱化，長久以來一直試圖在兩強之間維持平衡關係的印度 ，陷入了兩難的局面。

直到俄羅斯正式對烏克蘭發起軍事行動之前，印度在聯合國安全理事會召開的兩次緊急會議上，仍然努力在烏克蘭危機--或者是說在美俄之間--保持中立。

1月31日，在聯合國安理會一場是否討論烏克蘭情勢的表決中，印度投下了棄權票；在隨後的兩場緊急會議上，印度駐聯合國大使強調應以外交手段降低緊張，「兼顧所有國家的合法安全利益」，並沒有譴責任何一方。

為此，俄羅斯駐印度大使館特別推文，感謝印度政府以「平衡、有原則及獨立」的態度處理烏克蘭危機。

俄羅斯正式對烏克蘭動武後，西方國家紛紛開始制裁俄羅斯，但作為美國「全面戰略夥伴」、「四方安全對話」（Quad）聯盟成員之一的印度，仍遲遲沒有發聲。

印度國內觀察人士認為，選邊站顯然不符印度自身利益。

印度是美國的「全面戰略夥伴」，同時也是俄羅斯的「特殊、具特權的戰略夥伴」，印度與俄羅斯建立戰略夥伴關係的時間，比美國還要早上4、5年。

早在1955年，新德里和莫斯科就開始有友好接觸。多年來，莫斯科在許多重大議題上支持新德里，包括印度與巴基斯坦的克什米爾（Kashmir）主權爭議、孟加拉解放戰爭，以及核子能力發展等。

根據俄羅斯駐印度大使館的網站，印度外購的軍事設備與技術，有6成來自俄羅斯。

從地緣角度來看，印度需要俄羅斯提供先進武器，以在邊界地區跟中國抗衡，最近交貨的數套S-400防空飛彈系統，就是一例。此外，莫斯科能與北京說得上話，萬一邊界爭議惡化還能扮演調解人。

然而，抑制中國在印太地區的擴張，印度同樣需要美國的協助，而這也是兩國近年來漸行漸近的原因之一。但有媒體報導，印度在烏克蘭危機的曖昧態度，已讓美國及部分西方國家漸感不滿。

美國總統拜登（Joe Biden）昨天在記者會上被問及，印度與美國在烏克蘭危機上是否同調？拜登簡短回應說，美國與印度在相關諮詢上有些議題「尚未完全解決」。

烏克蘭駐印度大使波里克哈（Igor Polikha）昨天更是直白對印度在烏克蘭危機的立場表示「深切不滿」，希望印度總理莫迪（Narendra Modi）發揮影響力，勸說俄羅斯停止動武。

聯合國安理會即將就一份譴責及要求俄羅斯撤軍的決議進行表決，美國希望藉此機會展現西方國家的團結，但俄羅斯駐新德里臨時代辦巴布斯金（Roman Babushkin）也已透過媒體放話，要求印度支持俄羅斯。

印度手上這張票，將會投得十分艱難。