我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄羅斯戰車駛進基輔 有意與烏克蘭在白俄談判

拜登將提名非裔法官傑克森出任大法官

批普亭是侵烏凶手 莫斯科國家劇院總監辭職

中央社莫斯科24日綜合外電報導
俄羅斯莫斯科一座國家劇院總監科瓦爾斯卡婭24日公開批評，普亭總統是「凶手」。她宣布辭職，以抗議俄國對烏克蘭的大舉侵略。（圖取自科瓦爾斯卡婭臉書）
俄羅斯莫斯科一座國家劇院總監科瓦爾斯卡婭24日公開批評，普亭總統是「凶手」。她宣布辭職，以抗議俄國對烏克蘭的大舉侵略。（圖取自科瓦爾斯卡婭臉書）

俄羅斯莫斯科一座國家劇院總監科瓦爾斯卡婭今天公開批評，普亭總統是「凶手」。她宣布辭職，以抗議俄國對烏克蘭的大舉侵略。

美國商業新聞網站「財經內幕」（Business Insider）報導，這座劇院梅耶荷德中心（Meyerhold Center）總監科瓦爾斯卡婭（Elena Kovalskaya）在臉書（Facebook）貼文說：「朋友們，我宣布辭職以抗議俄羅斯侵略烏克蘭。」

這座劇院以20世紀知名劇作家梅耶荷德（Vsevolod Emilevich Meyerhold）為名。

身為戲劇評論家的科瓦爾斯卡婭說：「我沒辦法為一個殺人凶手工作還拿他支付的薪水…我發起的專案計畫…會義務完成。」

與此同時，劇院本身也在臉書發文表示，俄羅斯對烏克蘭的無情侵略，「如今已與我們的使命產生悲劇性衝突」。

「我們無法保持沉默，我們只有一句話要說，『反對戰爭』。戰爭的真相遠遠超過對人的蔑視，比這駭人得多。戰爭代表死亡，是取人性命。」

劇院方面並在文中感謝科瓦爾斯卡婭的「勇氣」。

普亭今天凌晨下令全面進攻烏克蘭，烏克蘭好幾座城市都遭到飛彈攻擊，首都基輔與東部哈爾科夫（Kharkiv）等地傳出了爆炸聲。

俄羅斯在烏克蘭周圍集結了大量軍隊，美國估計多達19萬人，這是此一地區自二戰以來最大規模的軍事行動。

烏克蘭 俄羅斯 普亭

上一則

俄羅斯大軍入侵 前烏克蘭總統持AK-47步槍上街

下一則

破天荒 教宗忍膝蓋痛赴俄使館關切烏克蘭危機

延伸閱讀

克宮：普亭準備派代表團至白俄 與烏克蘭談判

克宮：普亭準備派代表團至白俄 與烏克蘭談判
如何嚴懲普亭侵烏？克魯曼：用金融武器痛擊其要害

如何嚴懲普亭侵烏？克魯曼：用金融武器痛擊其要害
與習近平通電話 普亭：願與烏克蘭進行高級別談判

與習近平通電話 普亭：願與烏克蘭進行高級別談判
歐足聯緊急會議 普亭故鄉聖彼得堡 恐難辦歐冠決賽

歐足聯緊急會議 普亭故鄉聖彼得堡 恐難辦歐冠決賽

熱門新聞

俄軍24日砲擊烏克蘭基輔附近。(美聯社)

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

2022-02-24 13:03
涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
抗議者舉著將希特勒與普亭並列的標語。(Getty Images)

以希特勒為師 專家預測普亭的下一步是……

2022-02-24 10:34
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
俄羅斯總統普亭。 美聯社

克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

2022-02-21 13:29
圖為白俄總統盧卡申科（Alexander Lukashenko)(左)與普亭兩人，本月18日在莫斯科會面情形。（美聯社）

「親兄弟」反目 白俄羅斯加入俄軍攻打烏克蘭為哪樁？

2022-02-24 22:38

超人氣

更多 >
烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰

烏克蘭戰事首日137人亡 澤倫斯基：沒人與我們並肩作戰
放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

放過俄烏戰事 股指驚天逆轉

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學
俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死

俄烏戰火時間線／半天內 俄發動203次襲擊 烏已數十死
烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢

烏克蘭防空力量幾摧毀殆盡 俄防長：將發動新一輪攻勢