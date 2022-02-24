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基輔戒嚴 爆恐慌逃難潮

編譯莊蕙嘉／綜合報導
基輔的提款機前大排長龍。(Getty Images)
基輔的提款機前大排長龍。(Getty Images)

俄國總統普亭宣布對烏克蘭展開軍事行動，戰爭恐慌迅速蔓延烏克蘭全國。首都基輔響起空襲警報，各地軍事指揮中心遭飛彈攻擊。民眾排隊搶購汽油與民生物資，銀行出現擠兌潮，離開基輔的公路大塞車。

美國有線電視新聞網（CNN）拍到基輔遭飛彈攻擊的爆炸瞬間，濃煙直竄天際，記者在稍早連線報導時，身後傳出明顯爆炸聲，地點疑為基輔東區的波里斯皮爾國際機場附近。

除了基輔，東北部烏國第二大城哈德科夫和南部港市敖德薩也出現爆炸聲。

基輔在當地時間24日上午7時起陸續響起空襲警報，部分民眾就地躲進附近的地鐵站內。

英國廣播公司（BBC）報導，住在基輔的27歲業務主管馬克被警報聲及爆炸聲吵醒，他說：「這就是戰爭。」他表示，「我們沒有其他方法。我們必須保衛自己的國家，也許會死於這場戰爭」。他已準備好接受徵召，為國家而戰。

正就讀碩士班的學校職員斯薇蘭娜，清晨時同樣被基輔的空襲警報聲驚醒，她打包簡單的盥洗用具和筆電，躲到最近的防空洞。住在克里米亞的友人打電話關心斯薇蘭娜，告訴她「打仗了」。她說：「我不知道該怎麼形容現在的感覺，但是我非常非常害怕。」她也很擔心在馬立波的家人，這座港都據稱已被俄軍攻入。

天亮後各地加油站大排長龍，民眾排隊1個多小時搶買汽油。雜貨店湧進搶購物資的人潮，自動提款機前也出現人龍。

基輔市中心學校的學生家長24日上午6時許收到訊息，通知學生不必到校，課程改為線上。

烏克蘭政府已宣布戒嚴，基輔居民被告知不要離開住家，但要預先打包一個裝有必需品的隨身行李，以防隨時可能需逃難，不過離開市區的公路已出現大塞車。

美國駐烏克蘭大使館發布警告，要求在烏克蘭的美國人「就地避難」。

烏克蘭 地鐵站 普亭

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