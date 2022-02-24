哈利王子指報導涉誹謗 提告英國主要報業集團

英國哈利王子(左)已向法院提告聯合報業。圖為他與妻子梅根。(美聯社)

英國哈利 王子夫婦的發言人今天表示，哈利已經對英國新聞集團聯合報業（Associated Newspapers）展開新的法律行動。

聯合報業集團為英國數一數二的大集團，旗下擁有每日郵報（Daily Mail）、週日郵報（Mail on Sunday）和每日郵報網站（MailOnline）。哈利的妻子梅根 （Meghan Markle）曾在另一案控告聯合報業侵犯隱私，最近才獲得勝訴。

哈利夫婦的發言人告訴法新社，哈利已向法院提告聯合報業，但未詳說控訴內容或針對哪一出版品。

多個英國媒體報導指出，哈利正對「週日郵報」的一篇報導提出誹謗告訴，文章內容指哈利曾向英國警方提出保護要求，並希望此事不對宣揚。

40歲的梅根和37歲的哈利2019年卸下英國王室頭銜，現居美國加州，他們因此失去由英國納稅人付費的警方保護。

哈利想要自掏腰包支付警察保護工作費用，遭英國政府回絕後，上個月向英國法院提出告訴，聲稱有關決定意味他不能回國。

哈利的律師上周告訴倫敦法院，英國「永遠都是他的家」，但他在美國的私人保安團隊在英國沒有適當的權限，或是無法獲取英國情報，以保護他家人安全。

代表英國政府的律師則表示，哈利提出自費負擔警察維安的要求不是問題核心，因為「私人出資並無法取得警察提供的個人安全保護」。

哈利夫婦最近對一些出版刊物採取法律行動，指控他們侵犯隱私權。

梅根控告聯合報業集團侵犯隱私權，於去年12月二度勝訴後，她呼籲八卦小報文化應進行改革。「週日郵報」2019年刊登梅根寫給關係疏遠的父親一封信，梅根為此控告聯合報業。