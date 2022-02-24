日本將對俄羅斯追加制裁 內容最快25日公布

日本首相岸田文雄。(美聯社)

俄羅斯 對烏克蘭 發動軍事行動，日本 首相岸田文雄昨晚參加7大工業國集團（G7）緊急高峰線上會談後，對媒體表示，日本對俄羅斯的追加制裁今天會公布內容。

日本讀賣新聞報導，岸田於今天凌晨對媒體表示，對於俄羅斯侵略烏克蘭一事，在金融及出口管理等領域，日本將與歐美同調，迅速對俄羅斯採取更嚴厲的措施。

岸田表示，對俄羅斯追加制裁的內容最快今天（25日）會公布。

日本放送協會（NHK）報導，有關烏克蘭局勢，G7緊急高峰會於日本時間24日晚間11時許（美東時間上午9時許）開始召開，進行了一個小時多的討論，會議採線上方式進行，岸田也與會。

會中，岸田表示，俄羅斯侵略烏克蘭，是侵害烏克蘭的主權及領土的完整性，嚴重違反禁止動武的國際法，也嚴重違反聯合國憲章。這項侵略是動搖不許以力量片面改變現狀的國際秩序的根本，強烈譴責俄羅斯。

岸田說，日本做為G7的一員，將與其他成員國一起密切合作因應。今後在金融、出口管理等的領域，將與歐美各國同步，迅速採取更嚴厲的措施。

他還說：「這次俄羅斯侵略烏克蘭是對基於法治的國際秩序的挑戰。我們有必要對俄羅斯的行動妥善因應，以避免給其他國家錯誤的教訓。G7為了守護基於共同價值的秩序，應該充分溝通，展現強而有力的合作與堅強的決心。盼在G7的各個層面持續密切合作。」