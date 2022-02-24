我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄軍入侵烏克蘭傳釀上百死 基輔附近機場遭攻擊

俄羅斯對烏克蘭開戰 旅烏台人：想辦法去波蘭

波羅的海國家籲將俄逐出SWIFT 消息人士：不太可能

中央社立陶宛首都維爾紐斯24日綜合外電報導

波羅的海國家外長今天呼籲將俄羅斯逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統，並且提供烏克蘭武器和軍火。不過消息人士表示，目前不太可能

波羅的海國家外長在聯合聲明中呼籲，國際社會應該「盡可能對俄羅斯施加最嚴厲的制裁，其中包括將俄羅斯逐出SWIFT。」

波羅的海國家包括愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，這三個國家過去曾在莫斯科統治之下，如今是北大西洋公約組織（NATO）成員國。

不過，多名歐洲聯盟（EU）消息人士表示，歐盟現階段不太可能採取行動，切斷俄羅斯與全球銀行間支付系統SWIFT之間的關係，歐盟目前正在研擬懲罰莫斯科的新制裁方案。

對於波羅的海國家的呼籲，其他歐盟成員國無意採取這項行動，此舉固然可以重創俄羅斯銀行，但也會讓歐洲債權人難以拿回他們的資金，況且俄羅斯已打造另外一套替代的支付系統。

一名歐盟外交人員說：「急迫性和共識是目前的第一優先。」他還說，這代表現階段在SWIFT方面不會採取行動，因為這麼做會帶來廣泛的後果。

另一名歐洲外交人員則表示：「目前我不清楚有（SWIFT制裁）的協議。」

國際清算銀行（Bank of International Settlements）數據顯示，歐洲銀行占外國銀行對俄羅斯曝險近300億美元中的一大部分。

SWIFT成立於1973年，總部位於比利時，由25人組成的董事會管理，其中一席是俄羅斯「中央交易對手清算中心」（Central Counterparty Clearing Centre）管理委員會主席阿斯坦寧（Eddie Astanin）。SWIFT是依據比利時法律成立，須遵守歐盟規範。

SWIFT最初目的是取代電傳（telex），如今已有超過1萬1000家金融機構用SWIFT發送安全訊息和支付指令。由於沒有其他世界公認的替代方案，SWIFT仍是全球金融往來最重要的管道。

俄羅斯若被逐出SWIFT，意味著金融機構幾乎不可能從當地匯入或匯出款項，這對俄羅斯企業及其外國客戶來說都是突如其來的打擊，尤其是向俄國採購石油和天然氣並以美元計價的買家。

俄羅斯 歐盟 北大西洋公約組織

上一則

烏克蘭駐土耳其大使：1貨機遭擊落約10士兵陣亡

下一則

俄軍入侵烏克蘭傳釀上百死 基輔附近機場遭攻擊

延伸閱讀

前美國務卿歐布萊特：俄犯烏下場 如蘇聯占領阿富汗

前美國務卿歐布萊特：俄犯烏下場 如蘇聯占領阿富汗
俄羅斯國防部：已摧毀烏克蘭74個軍事基礎設施

俄羅斯國防部：已摧毀烏克蘭74個軍事基礎設施
唇亡齒寒 俄國侵烏 波羅的海三國人人自危

唇亡齒寒 俄國侵烏 波羅的海三國人人自危
俄國持續進攻烏克蘭 戰火變化一覽

俄國持續進攻烏克蘭 戰火變化一覽

熱門新聞

俄軍24日砲擊烏克蘭基輔附近。(美聯社)

俄國持續進攻烏克蘭 戰火變化一覽

2022-02-24 08:01
涉嫌為美國已故淫魔富豪艾普斯坦提供未成年少女的法國模特兒公司前老闆布呂內爾19日凌晨被發現在巴黎獄中上吊身亡。圖為布呂內爾(右)與艾普斯坦(中)和艾普斯坦女友麥斯威爾(左)一起搭機。取自推特。

法模特兒經紀人 也在獄中上吊亡 涉供少女給美淫魔

2022-02-19 19:20
日本媒體報導，小室真子（左二）生活似乎頗拮据，圖為真子和新婚夫婿小室圭（左三）去年11月飛抵紐約。（歐新社）

真子前公主生活困頓？上皇后祖母可能出手接濟

2022-02-18 09:44
俄羅斯總統普亭。 美聯社

克宮：普亭將簽命令 承認烏東2共和國獨立

2022-02-21 13:29
巴拿馬籍貨輪船Felicity Ace當地時間16日下午失火。 （取材自葡萄牙海軍 ）

滿載福斯貨輪失火漂流 裝戴逾千輛保時捷、藍寶堅尼

2022-02-17 19:50
英國女王伊莉莎白二世。（路透）

英國王室黑暗一周 女王確診兩個兒子傳醜聞

2022-02-21 11:17

超人氣

更多 >
黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」

黎明的戰爭第一槍：俄國向烏克蘭「全面宣戰」
被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒

被批賺夠人民幣就回美國 谷愛凌「我在北京啊」平眾怒
俄國持續進攻烏克蘭 戰火變化一覽

俄國持續進攻烏克蘭 戰火變化一覽
美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵

美股狂跌將崩盤 ? 南加多位華裔專家提關鍵
俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」

俄宣布開打 普亭：授權烏東執行「特種作戰」