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俄軍入侵烏克蘭傳釀上百死 基輔附近機場遭攻擊

俄羅斯對烏克蘭開戰 旅烏台人：想辦法去波蘭

烏克蘭駐土耳其大使：1貨機遭擊落約10士兵陣亡

中央社安卡拉24日專電

俄羅斯正式對烏克蘭展開軍事行動。烏克蘭駐土耳其大使包德納爾今天證實，有一架烏克蘭軍用貨機遭到擊落，約10名士兵陣亡。

包德納爾（Vasyl Bodnar）下午在安卡拉的烏克蘭大使館舉行記者會表示：「有一架烏克蘭貨機遭到擊落，約10名我國士兵陣亡。與此同時，我們得知為數眾多敵人的飛機和直升機遭到擊落。」

他感謝土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）在這場衝突中聲援烏克蘭。他說烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天與艾爾段通過電話。針對烏克蘭提出協助的請求，「土耳其傳達與烏克蘭團結一致的訊息」。

包德納爾呼籲外國對於因為領空關閉和俄羅斯轟炸而無法回國的烏克蘭公民提供協助，並表示他已向歐洲聯盟有關當局進行說明，請求歐盟國家於烏克蘭公民有入境需求時提供援助。

另外，他表示，烏克蘭中央銀行已經開設帳戶接受外界捐款，烏克蘭將會在社群媒體上揭露有關細節。

無視西方制裁，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）今天宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動。烏克蘭官員說，俄羅斯發動飛彈攻擊與砲擊，多個城市遇襲。澤倫斯基已緊急宣布戒嚴。

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